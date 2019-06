Met klassieke talen kun je echt veel meer worden dan alleen academicus of docent

In een kort interview reflecteerde de gewaardeerde collega-classicus Fik Meijer op zijn middelbare school- en studietijd (Trouw, 22 mei). Vijf alinea’s waarin Fik Meijer en de interviewster de inspirerende kanten van klassieken hadden kunnen delen. Maar het zijn vijf alinea’s geworden waaruit eerder passiviteit blijkt ten aanzien van de toekomst.

Toch lijken studenten deze vaardigheden niet meer te durven inzetten bij hun arbeidsmarktoriëntatie

‘Wat kan je daar eigenlijk mee?’, is een vraag die ons klassieketalenstudenten veel wordt gesteld. Fik Meijer meent dat er maar twee smaken zijn: in de academische wereld blijven hangen óf docent worden. Laten we wel wezen, dit zijn inderdaad de helden van ons vakgebied die generatie op generatie het enthousiasme voor de letteren in leven houden. Maar, dit duopenotti-baanperspectief komt niet overeen met de werkelijkheid. Classici verschijnen in véél meer smaken: schrijvers, ICT’ers, uitgevers, overheidsmedewerkers, (onderzoeks)journalisten, programmeurs, museumconservatoren en consultants. Fik Meijer zelf is – als classicus, historicus, academicus, schrijver, docent en BN’er – hiervoor bij uitstek een smaakvol exemplum. Waarom zien wij dan niets hiervan terug in dit interview?

De vraag die wij onszelf moeten stellen is niet ‘wat kunnen we met onze studie?’, maar: ‘wat wíllen we met onze studie?’ De onterechte beperking van het baanperspectief besmet ook de geest van de student zelf: denken in mogelijkheden maakt plaats voor denken in beperkingen. Als we niet in het onderwijs werkzaam willen zijn, wat kunnen we dan nog wel? Nee, onze geesteswetenschappen zijn inderdaad geen beroepsopleidingen, maar ze leren ons kritisch, analytisch en vooral zelfstandig na te denken. Toch lijken studenten deze vaardigheden niet meer te durven inzetten bij hun arbeidsmarktoriëntatie. Passief volgen ze eerder bewandelde paden. De nadruk op de beroeps-duopenotti verblindt studenten hun eigen individuele interesses prioriteit te maken, talenten te benutten en de eigen smaken te ontwikkelen.

Eigen smaak Studenten, luister dus (voor één keer) niet naar Fik Meijer, maar zie hem als voorbeeld voor wat er allemaal wél kan. Laat je baanperspectief alleen beperken door jezelf. En aan alle anderen: sta ons studenten toch toe een onderscheidend individu te worden en de eigen smaak te ontwikkelen, in plaats van hoofdzakelijk geconsumeerd te worden door het collectieve nut. Alleen zo vind je als student een eigen weg op de banenmarkt.

