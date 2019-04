Met hun stem op de onervaren Zelenski kiezen de Oekraïners voor onzekerheid

Het zittende staatshoofd Petro Porosjenko erkende zijn nederlaag toen hij zag dat de Oekraïense kiezer hem volledig zat was. Dat laatste is niet zo gek. Porosjenko beloofde bij zijn aantreden banen te creëren en de Russische inmenging in het oosten van zijn land te stoppen. Beide beloftes kon hij niet nakomen. De economie groeit licht, maar nooit kon Porosjenko – zelf miljardair – het beeld wegnemen dat sommige Oekraïners zich schaamteloos verrijken terwijl de gewone man en vrouw nauwelijks rond kunnen komen. Stijgende energieprijzen, een dalende nationale munt: hoe nodig ook, de kiezer voelde ze direct in de portemonnee. De corruptie blijft bovendien diepgeworteld en de rechtsstaat zeer, zeer wankel.

Lees verder na de advertentie

Zelenski verbeeldde als komiek een president die corruptie aanpakt, maar hij mist bestuurlijke ervaring

In het conflict met Rusland bereikte Porosjenko ook nauwelijks iets. Hij wist de defensie-industrie op te krikken en het door Rusland gesteunde separatisme enigszins in toom te houden. Maar gevaar van verdere escalatie ligt voortdurend op de loer. Gisteren nog maakte Moskou het makkelijker voor mensen uit Oost-Oekraïne om de Russische nationaliteit te verwerven, wat Kiev onmiddellijk een agressieve daad noemde.

Als president zal de 41-jarige Zelenski tegen dezelfde problemen aanlopen. Zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin wil zonder twijfel Oekraïne instabiel houden, en waar mogelijk nauwere banden van Kiev met Europa belemmeren. In Europa zelf staat men huiverig tegenover Oekraïne, bang voor het binnenhalen van een conflict in het land zelf, en bang voor een verdere verslechtering van de relatie met Rusland.

Rijke zakenmensen Kan Zelenski dan economische verbeteringen brengen? De komiek verbeeldde als acteur een president die de corruptie wil aanpakken, maar bestuurlijke of politieke ervaring heeft hij niet. Hij lijkt zich te willen omringen met deskundige adviseurs en politici mét ervaring, maar gedetailleerd beleid moet nog duidelijk worden. De macht van de rijke zakenmensen in Oekraïne is bovendien groot, of Zelenski niet zelf zal dansen naar het pijpen van sommigen zal moeten blijken. Met name de invloed van Ihor Kolomojski valt te vrezen, de man op wiens tv-zender de komiek zijn show kon uitzenden. Zelenski heeft, kortom, alles nog te bewijzen, en echt uitzicht op verbetering voor de Oekraïense bevolking is er nog niet. Bij het verheugende feit dat de democratie in Oekraïne zo duidelijk heeft gewerkt, is dat helaas een sombere constatering. Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Meer commentaren leest u op trouw.nl/commentaar.

Lees ook: