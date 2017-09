Met het genderneutrale toilet los je de ongelijkheid tussen de seksen niet op

Al vroeg ik me wel af in welke dringende maatschappelijk behoefte deze maatregel voorzag. Moest het sekseneutrale toilet man en vrouw uit knellende rolpatronen bevrijden? Was dit de uitkomst van de genderdiscussie?

Het trof dat de BBC net die week een documentaire ‘No More Boys and Girls. Can Our Kids go Gender Free?’ uitzond.

Die moest ik zien.

Op het scherm verscheen een knappe onderzoeker die Engelse kinderen ging leren genderneutraal te denken. “Wie zijn de beste, meisjes of jongens?” vroeg hij de zevenjarigen.

“Jongens”, antwoordde een meisje.

“Jongens”, bevestigde een zevenjarige jongetje. Waarom dan? Nou, wist een ander meisje, omdat ‘meisjes geen astronaut worden’.

Meisje zijn is het probleem niet, zolang je als meisje slim en sterk mag zijn

Tja, dat klonk toch wel verontrustend. Ook bleek dat meisjes hun schoolresultaten consequent lager inschatten dan jongens.

Genderneutraal speelgoed Toen werden ook de ouders van de zevenjarigen voor het project ingeschakeld. Hadden zij dochters, dan moesten ze alle ‘roze’ speelgoed (prinsessenjurken, poppenhuizen) uit hun slaapkamertjes verwijderen, terwijl jongens hun pistolen en lego kwijt waren. Ik vond dat nogal een rigoureuze maatregel, maar de kinderen kregen er wel iets voor terug: een tas vol genderneutraal speelgoed. En eerlijk is eerlijk: het was moeilijk níet ontroerd te raken door de trots waarmee meiden een rijdend apparaat in elkaar zetten; en door de liefdevolle zorg waarmee het machotje van de klas uit een stel witte washandjes een knuffel had gefabriceerd. Het resultaat van drie weken genderneutraal spelen en leren mocht er zijn, dat bleek ook uit naderhand ingevulde vragenlijsten. Jongens waren aardiger geworden. Meisjes vonden zichzelf minder vaak lelijk of dom, ze bleken puzzels nu net zo goed te kunnen oplossen als de jongens.

Oefenen Hoe dat breintechnisch allemaal mogelijk was, kregen we ook te horen: hersenen zijn flexibel. Als je jongens leert praten over gevoelens, worden ze daar beter in. Als meiden vaker met lego spelen, krijgen ze meer ruimtelijk inzicht. Een kwestie van oefenen dus, niet alleen van seksebepaalde aanleg. Op één terrein haalde de voortvarende onderzoeker bakzeil: het genderneutrale toilet. Daar moesten de zevenjarigen ook aan. En dat vonden ze na drie weken nog helemaal niks. En gelijk hadden ze. Genderneutrale opvoeding is niet bedoeld om kinderen iets te ontnemen, namelijk dat ze meisje zijn of jongen. Sekse op zich is het probleem meestal niet, wel dat je als meisje vaak niet slim, sterk en hard mag zijn, dat je niet mee mag voetballen of beter mag zijn in rekenen (‘ik kan er niks van hoor’). Of dat je als jongen niet zacht en lief mag zijn op straffe van ernstig statusverlies onder soortgenoten. Ongemerkt krijgen veel kinderen in Europa die boodschap nog altijd mee. En daar zou het over moeten gaan, niet over de bordjes bij het toilet. Leonie Breebaart is filosoof en redacteur van Trouw. Lees ook: Genderneutraliteit: overdreven gedoe of heilzame ontwikkeling?

