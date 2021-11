Met gezond verstand kom je een heel eind op de vechtmarkt

Het woord ‘vechtmarkt’ riekt naar bedrijven die elkaar letterlijk kapot concurreren in de strijd om de klant, door die binnen te halen met stunttarieven die op termijn onhoudbaar zijn. Precies dat is gaande in de energiemarkt waar de bestaande energiegiganten concurrentie kregen van jonge, kleine spelers die een plek op de markt willen veroveren.

Die kleine leveranciers duimen nu voor een zachte winter, want hoe lager het kwik daalt, hoe meer energiebedrijven Welkom Energie achterna kunnen gaan. Dat Almeerse bedrijf werd eind vorige week failliet verklaard. Met dank aan de hoge gas- en stroomprijzen – en waarschijnlijk ook omdat het binnenhalen van klanten belangrijker werd gevonden dan het opbouwen van een gezonde financiële buffer. Wat voor de klanten een aantrekkelijke aanbieding was, werd de afgelopen maanden voor Welkom Energie en andere goedkope leveranciers een financiële molensteen.

De keerzijde van een laag maandbedrag

In goede tijden heeft een vechtmarkt vanuit de consument bezien het voordeel van een laag maandbedrag. De klanten van Welkom Energie ervaren nu de keerzijde. De 90.000 huishoudens zijn inmiddels overgenomen door Eneco. Zij zien de rekening per direct stijgen en zullen beloofde welkomstpremies en betaalde voorschotten waarschijnlijk niet, of slechts gedeeltelijk terugzien.

Na deze overgangsperiode kunnen ze overigens weer gewoon op zoek naar de goedkoopste aanbieders. Al gaan ze, vanwege de torenhoge gasprijzen, hoe dan ook veel meer betalen dan de afgelopen jaren.

Vraag is: wiens probleem zijn die hogere rekeningen en niet-uitgekeerde welkomstbonussen? Zijn de klanten van Welkom Energie ‘gedupeerden’ die daarvoor compensatie moeten krijgen?

Eerder ingrijpen

De Consumentenbond vindt dat toezichthouder ACM meer mogelijkheden moet krijgen om eerder in te grijpen als het fout dreigt te gaan. Aan zo’n pleidooi voor strenger toezicht kun je je geen buil vallen, dat is hoe dan ook goed.

Blijft staan dat klanten de keus hebben: goedkoop en mogelijk riskant, versus duurder maar waarschijnlijk veiliger. Die afweging moeten ze zelf maken: kunnen ze zich zo’n prijsstunter veroorloven? Daarvoor hoef je niet te weten hoe een energiebedrijf in elkaar steekt, of bedrijfsresultaten met elkaar te vergelijken; met gezond verstand kom je een heel eind. En prijsstunters hun gang laten gaan ten koste van energieklanten en -bedrijven die wel op safe spelen, dat gaat niet.

Alternatief is een noodfonds annex keurmerk waaraan leveranciers onder strenge voorwaarden mogen deelnemen. Dat biedt zekerheid voor klanten, maar maakt het in de praktijk moeilijk voor nieuwkomers om toe te treden. Op die manier worden ook groene vernieuwers getroffen. Of dat positief uitpakt voor de energietransitie, is zeer de vraag.