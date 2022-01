Met Geert Wilders heeft Nederland allang zijn eigen Donald Trump

Geert en zijn partij zijn niet alleen een bedreiging voor een fatsoenlijke en respectvolle samenleving, maar ook voor de democratische rechtsstaat, stelt politiek betrokken burger Jelis van Leeuwen.

De radicalisering van PVV-leider Wilders gaat gewoon door. Hij blijft zich beledigend en respectloos uitlaten over collega-Kamerleden. Werden eerder Pechtold en Slob weggezet als ‘miezerige en hypocriete mannetjes’ en werd o.a. staatssecretaris Albayraks loyaliteit betwijfeld vanwege haar nationaliteit, nu zijn het Kamerleden van GroenLinks en D66 met een hoofddoekje die het moeten ontgelden.

Daarnaast trekt Wilders de loyaliteit van minister van justitie Dilan Yesilgöz in twijfel. Hij vraagt zich of zijn veiligheid bij deze minister wel gewaarborgd is en insinueert minstens dat dit niet zo zou zijn.

Ik, Geert Wilders, heb altijd gelijk

Hij bevestigt met zijn politieke gedrag dat hij als gekozen politicus boven artikel 1 van de Grondwet (het non-discriminatiebeginsel) staat en dat die Grondwet kennelijk voor hem in beperkte mate geldt. Voor Wilders bestaat alleen artikel 7 van de Grondwet, de absolute vrijheid van meningsuiting.

Voor hem geldt: Ik, Geert Wilders, heb altijd gelijk. ‘Ik sprak de waarheid. 73 minuten lang. En de hele Kamer sloeg op tilt. Sukkels’ (citaat Wilders, website PVV, januari 2022).

Wilders zit niet in de Kamer met de bedoeling om een serieus politiek debat aan te gaan, laat staan om daadwerkelijk politieke verantwoordelijkheid te dragen. Zijn ‘vrijheid’ is vooral die van het uiten van meningen ongeacht welke schadelijke gevolgen dat heeft voor mensen, groepen, politieke tegenstanders en voor Nederland.

Het politieke debat met nuanceringen, tegenargumenten en de bereidheid om maatschappelijke problemen op te lossen met noodzakelijke compromissen ontbreekt. Politiek positioneert hij zichzelf altijd in de slachtofferrol en legt alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf. Rutte moet excuses maken aan Wilders, maar Wilders niet, nooit.

Hij provoceert, sart, zuigt, infantiliseert, diskwalificeert en schoffeert

Deze politiek autoritaire leider heeft lak aan alles en iedereen die het niet met hem eens is. Of het nu politieke tegenstanders zijn in het parlement of burgers met publieke functies die zich kritisch over zijn politieke gedrag en opvattingen uitlaten, zijn grondhouding is eerst en vooral minachting, zoals hij in het debat over de regeringsverklaring demonstreerde met zijn inbreng op een interruptie van de fractieleider van Volt: ‘Zo, u hebt uw plasje gedaan’.

Hij provoceert, sart, zuigt, infantiliseert, diskwalificeert en schoffeert al zijn politieke en andere tegenstanders persoonlijk.

De PVV-leider is trots op dit politieke gedrag en schaamt zich nooit. Openlijke kritiek vanuit zijn fractie op zijn politieke gedrag bestaat niet. Hij wordt in het geheel niet gehinderd door enige compassie met politieke tegenstanders of anderen die hem bekritiseren.

Hij ‘organiseert’ zichzelf voortdurend in de positie als slachtoffer en martelaar van de verderfelijke heersende ‘politieke correctheid’ en ‘politieke elite’ waar hij als politicus al achttien jaar deel van uitmaakt, maar waar hij niet bij wil horen. Door het parlement als ‘nep-parlement’ te betitelen diskwalificeert hij niet alleen zichzelf, maar ook 149 collega-Kamerleden.

De PVV functioneert – met als vehikel de absolute vrijheid van meningsuiting – als de Partij voor de Verspreiding van Vijandigheid: tégen vreemdelingen, tégen de (politieke) islam, tégen politieke tegenstanders, tégen de media als ‘lakeien van de macht’, tégen de democratische waarden en de instituties van de rechtstaat en de rechtstaat zelf.

Het ligt altijd aan anderen

Wilders organiseert met deze opvattingen en dit politieke gedrag niet alleen zich herhalende, schandalige en onacceptabele (doods-)bedreigingen – hij krijgt 24 uur per dag beveiliging – maar organiseert ook diskwalificatie en fundamentele uitsluiting door andere politieke partijen, waarover hij zich dan vervolgens weer theatraal beklaagt. Het ligt altijd aan anderen. Het ontbreekt hem al jaren aan elke iedere vorm van zelfreflectie.

Zo is de PVV een grote racistische partij geworden en – samen met FvD – een bedreiging voor respectvol en fatsoenlijk samenleven in Nederland en voor de democratische rechtsstaat. De politicus Wilders is met dit politieke gedrag de Donald Trump van Nederland geworden.

