Met een rood-groene koevoet wat sloopwerkzaamheden verrichten?

Zou dit weekeinde de Grote Politieke Aardbeving in de Nederlandse politiek worden ingeluid? Zowel bij GroenLinks als bij de PvdA wordt over samenwerking in de Eerste Kamer gestemd, wat in het verlengde hiervan een fusie van beide partijen zou kunnen betekenen. Over een tijdje. Als je de tsunami van beschouwingen, analyses, columns of interviews hierover in dagbladen aanschouwt, lijkt de groen/rode optie in staat de versplinterde politiek bedrijf een nieuw elan te geven.

Stemmen die de koorts ietwat proberen te temperen, worden door de kunstmatige euforie gedempt. Zoals die van de politieke stem van NRC, Tom-Jan Meeus afgelopen dinsdag. Volgens hem vinden de mensen dit soort partijtwisten ‘totáál oninteressant’: ‘Blijven praten over samenwerking is de beste manier om te laten zien dat je jezelf belangrijker vindt dan je kiezers.’ Het is veel erger, denk ik. Door de focus met veel trompetgeschal op een mogelijke alliantie te leggen, is men alle proportionaliteit uit het oog verloren.

Waar hebben we het in Jupitersnaam (god van het onweer) over? Samen vertegenwoordigen GroenLinks (8) en de PvdA (9) net 17 van de 150 Kamerzetels. 17 is niet meer dan de PVV, derde partij in grootte, en de helft van de VVD. Je zou bijna vilein kunnen zeggen dat de kreupele de blinde hiermee ondersteunt om gezamenlijk de finish van een pijnlijke marathon te kunnen halen. Beide partijen hebben bij de Kamerverkiezingen vorig jaar het slechtste electorale resultaat uit hun bestaan geëvenaard (in aantal verloren zetels voor GL en behaalde voor PvdA).

Kan uit een electorale aftakeling een nieuwe dynamiek ontstaan? De PvdA is als traditionele bestuurderspartij sinds twee verkiezingen uit het centrum van de macht verjaagd en van de 38 zetels uit 2012 zijn er nog maar 9 over. Bij GroenLinks is het veel dramatischer: in die 32 jaar van haar bestaan is deze partij nooit een keertje aan de knoppen geweest. En als de kans tijdens een formatie plots voor het grijpen lag om in een regering te stappen vluchtten Femke Halsema (2006) en Jesse Klaver (2017) met maagdenkreetjes het bosschage in: liever een rein geweten dan modder aan je kleren.

Nu las ik ook dat een fusie allicht de ‘hegemonie’ van de VVD zou kunnen doorbreken. Hegemonie (alleenheerschappij) lijkt me overdreven voor een VVD die maar 34 zetels bezit en drie tot vier anderen partijen nodig heeft om in het torentje te kruipen. Bovendien is het riskant om een partij haastig in een anti-Rutte-koevoet te willen transformeren voor wat sloopwerkzaamheden. Laatst gebeurde dit met de club van Sigrid Kaag. Na een opeenstapeling van misstappen is D66 met een achteruitgang van 11 zetels in de peilingen de grootse verliezer van de 17 partijen in de Kamer.

Opgelet: ik ben zelf een grote voorstander van deze fusie. Zoals ik dit ook zou zijn bij andere stromingen: hoe minder partijen, hoe prettiger het leven. Maar als ik columnist Marcel van Roosmalen hoor bij BNN-Vara, ooit de huisomroep van de PvdA, is het scepticisme troef over de fusie: ‘Het is geen voornemen uit kracht, maar uit zwakte. Twee restaurants met een slechte keuken gaan samen niet opeens lekker koken, je krijgt hooguit een hoop gedoe en dezelfde kleffe hap.’

