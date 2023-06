Met een culturele en sportieve boycot tref je een agressor als Poetin diep in zijn ziel

Bij de beelden van de Belarussische tennisster Aryna Sabalenka die na haar gewonnen partij op het toernooi van Roland Garros geen hand kreeg van de Oekraïense Elina Svitolina, vroeg ik me eerst af of dit wel de juiste beslissing was. Bij sport, hebben we ooit afgesproken, hoort geen politiek statement of propaganda.

Maar het Belarus van dictator Loekasjenko is de trouwste bondgenoot van de Rus Vladimir Poetin in de agressieoorlog tegen Oekraïne. Sinds 24 februari vorig jaar heeft Svitolina alle gelegenheid gehad om te constateren hoe de barbaarse aanval van de machtige buren haar eigen land beetje bij beetje vernietigt. Hoe ziekenhuizen, energiecentrales, wegen, bruggen en vooral woonflats meedogenloos werden gebombardeerd. Steden als Marioepol en Bachmoet werden met de grond gelijkgemaakt. Haar landgenoten werden gefolterd, gedood, ontvoerd. Wat stelt dan die geweigerde hand tegenover de terreur en al die misdaden tegen de menselijkheid? Al die wonden in je hart?

Uitgever Derk Sauer van The Moscow Times schrijft in zijn column in Het Parool dat de Russische Federatie bij voorkeur ook stadions en sportfaciliteiten vernietigt. Hij noemde een aantal van 228 Oekraïense (top)sporters die door Poetins terreur zouden zijn omgekomen. Daarbij was het ook een duidelijke provocatie van Svitolina’s Belarussische opponente Sabalenka om haar ostentatief, twee handen rustend op het net, op te wachten na de wedstrijd, wetend dat ze geen hand zou krijgen.

Het tekent ook de wereldvreemdheid, het egocentrisme en een totaal gebrek aan empathie en inlevingsvermogen van het volgevreten Franse publiek van Roland Garros om Svitolina vervolgens op boegeroep te trakteren. Dit op de dag van de afschrikwekkende milieuramp van de opgeblazen stuwdam in Zuid-Oekraïne.

Een culturele en sportieve boycot

Eigenlijk is sport wel degelijk een onderdeel van het maatschappelijke en politieke, en voor Russen en Belarussen zelfs een prestigieuze component van hun nationale identiteit. Je treft een agressor niet alleen met economische sancties maar ook met een culturele en sportieve boycot. Sancties horen niet alleen agressoren in hun portemonnee te treffen maar ook diep in hun ziel te snijden.

Voor Poetin, die zich graag als ijshockeyer of judoka afficheert, is sport een formidabel propagandamiddel. Hij heeft met zijn sportminister Oleg Matytsin al een onderhoud gehad over de kansen dat Rusland, onder een ‘neutrale’ vlag, volgend jaar met 180 sporters aan de Olympische Spelers van Parijs mee zou kunnen doen. Dit lijkt de lijn die IOC-voorzitter Thomas Bach wil volgen. Een onacceptabele beslissing voor Oekraïne, Polen en de Baltische staten, die nu al op een boycot van de Spelen zinspelen.

Dit zou een grandioos succes betekenen voor Poetin en de sportgekke Russen (bij de spelen van Tokio onder neutrale vlag wegens structurele doping, veroverde Rusland 71 medailles en de vijfde plek in het landenklassement): zijn ‘neutrale’ sporters wel in Parijs, terwijl Oekraïne afwezig blijft. Het consequent weren van sporters uit het misdadige Rusland en Belarus bij alle sportcompetities en de Spelen, zou een logische stap zijn. ‘Waar is de rode lijn voor sportbestuurder Bach?’ vroeg Derk Sauer: ‘Moeten er Russische soldaten door Kiev marcheren of een atoombom afgaan voordat hij van mening verandert?’

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.