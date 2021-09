Met de nieuwe abortuswet is Texas een soort DDR geworden

Het lijkt slechts een kwestie van tijd of rechts Amerika zal een mokerslag uitdelen in een van de grootste cultuuroorlogen die het land teisteren. Als de voortekenen niet bedriegen, kan er al volgend jaar een eind komen aan het recht op abortus in grote delen van het land.

Die conclusie is te trekken nadat het Hooggerechtshof vorige week bepaalde dat een nieuwe, extreem restrictieve abortuswet in Texas voorlopig van kracht blijft. De wet schrijft voor dat na de zesde zwangerschapsweek abortus verboden wordt – ook als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting. In de praktijk betekent het dat een vrouw hooguit twee weken de tijd heeft om haar zwangerschap te herkennen en af te breken. Hooguit, want veel vrouwen zullen pas ná die zes weken van hun zwangerschap weten.

In afwachting van eventuele rechtszaken die moeten vaststellen of wat Texas heeft bedacht grondwettig is, houdt het Hooggerechtshof de wet in stand – voor velen een teken aan de wand. Al vijftig jaar bestaat er in de VS een federaal recht op abortus (ooit vastgelegd in de zaak Roe versus Wade) waar de hoogste rechters tot dusver altijd achter bleven staan. Maar voor het eerst lijkt er een meerderheid binnen het Hof die afscheid wil nemen van het precedent. Dat zou volgend jaar kunnen gebeuren als een abortuszaak uit een andere staat, Mississippi, voor het Hooggerechtshof dient.

Een Republikeinse overwinning zonder weerga

Voor Republikeinen, die al decennia campagne voeren op het thema, zou het een overwinning zonder weerga zijn. Het zou ook een groot ‘postuum’ succes zijn voor Donald Trump – de president die tussen 2016 en 2020 drie ultraconservatieve rechters benoemde bij het Hof en daardoor de weegschaal naar dieprechts laat doorzakken.

Voor Amerikanen die zelfbeschikking van vrouwen hoog in het vaandel hebben, en natuurlijk in de eerste plaats voor ongewenst zwangere vrouwen zelf, is het een grote slag. De vrouwen lopen het risico dat ze na het schrappen van Roe vs. Wade in talloze (Republikeinse) staten geen legale abortus meer kunnen krijgen.

Wat de zaak extra naargeestig maakt, is de manier waarop Texas de nieuwe wetgeving wil handhaven: niet door justitie, maar door private burgers. Die krijgen de gelegenheid om ‘handlangers’ (een echtgenoot, een arts, een sociaal hulpverlener) bij een illegale abortus voor de rechter te dagen en 10.000 dollar schadevergoeding te eisen.

Daarmee is in feite de bounty hunter terug in Texas. Of, zou je zelfs kunnen zeggen, dan is Texas een soort DDR geworden, waar mensen elkaar in de gaten houden en aangeven, en burgers elkaar dus niet meer kunnen vertrouwen. Dat het Hooggerechtshof alleen daar al voorlopig akkoord mee gaat, is verbijsterend.