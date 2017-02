Met de focus op abortus voedt Ploumen internationale polarisatie

Trump had nog maar net zijn decreet ondertekend over stoppen van financiering van Amerikaanse organisaties die ook abortus mogelijk maken, of minister Ploumen reageerde met de lancering van een ‘abortusfonds’, om zo het financiële gat te vullen dat de VS achterlaten. Daarbij gaat het vooral om voorlichting over seksualiteit en het bieden van mogelijkheden voor een verantwoorde gezinsvorming (bijvoorbeeld kinderen niet te snel op elkaar) en moeder- en kindzorg.

Lees verder na de advertentie

Prisma vindt het op zichzelf goed dat Ploumen zich inzet om de voorzieningen op peil te houden. Vooral in gebieden waar dat voorzieningenniveau erg laag is en waar over seksualiteit en gezinsvorming niet gesproken wordt. Maar de wijze waarop dit initiatief werd gelanceerd en de focus die het daarmee lijkt te krijgen is wel erg ongelukkig. Ons probleem zit vooral in de framing van het nieuwe fonds. De Rijksoverheid kopte: Ploumen wil internationaal veilig abortusfonds. Veel (internationale) media en ook ngo’s namen dit over. Door zo op abortus te focussen voedt men de internationale polarisatie in het publieke gesprek over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Ons probleem zit vooral in de framing van het nieuwe fonds

Door deze ongelukkige framing verliest men gemakkelijk steun, vooral op het zuidelijk halfrond. Ook sluit men, tenminste in de beeldvorming, veel met een godsdienst verbonden organisaties uit die niet willen meewerken aan abortus.

Dit is jammer want er is ook veel steun van deze organisaties voor het merendeel van waar het fonds van Ploumen, dat inmiddels wordt aangeduid met ‘She decides’, voor staat. Niet in de laatste plaats voorzieningen om abortus te voorkomen.

Veilige en goede seksuele zorg en hulp Abortus is altijd een precair onderwerp geweest en Prisma-leden doen niet mee met het aanbieden van abortus. Maar waar wij elkaar wel in konden vinden en waar ook de samenwerking gezocht werd, was bij het tegengaan van ongewenste zwangerschap, goede voorlichting, goede zorg voor zwangere meisjes en vrouwen en het tegengaan van geweld. Ook Prisma-leden hebben gewerkt aan dergelijke levenbevestigende voorzieningen en sommigen doen dat nog, samen met organisaties in de betrokken gebieden. Interreligieuze coalities zijn in veel landen hard nodig om doelstellingen voor veilige en goede seksuele zorg en hulp aan moeder en kind te kunnen behalen. We willen in Nederland nog weleens vergeten dat meer dan 80 procent van de wereldbevolking religieus is en dat voor een aanzienlijk deel abortus heel gevoelig ligt. Dus als we zaken willen veranderen, moeten we ook met de plaatselijke organisaties en religieuze leiders samenwerken. Als we zaken willen veranderen, moeten we ook met de plaatselijke organisaties en religieuze leiders samenwerken Overigens, met de benaming ‘She decides’ die we gezien veel wantoestanden best begrijpen, lopen we wel het risico dat de verantwoordelijkheid van mannen buiten beeld blijft. Volgens ons moet deze problematiek niet alleen vanuit individuele rechten maar ook vanuit de fundamentele relationaliteit van mensen en van seksualiteit benaderd worden. Prisma is ervan overtuigd dat er vooral samenwerking en aanvullende inzet van vele verschillende organisaties en maatschappelijke actoren en bewegingen nodig is om te komen tot betere seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dus laten we het alsjeblieft niet meer hebben over een abortusfonds, maar over een fonds voor betere ‘reproductieve’ gezondheid. Henk Jochemsen is directeur van Prisma. Joanne van der Schee is coördinator beleidsbeïnvloeding bij Prisma.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.