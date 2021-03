Met christelijke wortels uitkomen bij VVD-beleid: Rutte doet het. Hoekstra doet het ook

In de Trouw-interviewserie over geloof en politiek kwamen uiteraard Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers aan het woord, maar ook Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen en – vandaag – Mark Rutte, lijsttrekkers van niet-confessionele partijen. Ik weet niet of hun deelname een teken is van afnemende reli-stress in Nederland, maar dat zou ik zeker toejuichen. Des te ­armoediger dat Wopke Hoekstra, toch leider van de grootste christelijke partij, niet wilde meedoen.

Ik zeg dat niet omdat ik zelf liefhebber ben van partijen op religieuze basis, maar als ze zich wel zo presenteren, wil ik graag weten tot welk gedachtegoed dat leidt en tot welke politieke keuzes. Toegespitst op de nummers 1: wat onderscheidt de christendemocraat Hoekstra van de liberaal Rutte? Dat lijkt me, misschien wat ouderwets, een nog belangrijkere vraag dan wie het best uit de verf komt in de campagne.

De McKinsey-consultant

Om een antwoord te vinden heb ik mij, bij gebrek aan een interview, in twee dagen onderworpen aan drie tv-optredens van Hoekstra. Na afloop wist ik nog niks. Bij Nieuwsuur begon men de ondervraging met de mededeling dat 60 procent van de CDA-kiezers zeer hecht aan een christelijke lijsttrekker, en Hoekstra verzekerde dat het inderdaad zijn ambitie was om ‘de christelijke wortels vorm te geven’.

Maar toen een kiezer hem vroeg hoe de beperking van de werkloosheidsuitkering van twee naar één jaar paste bij die waarden, volgde slechts een technisch antwoord. Ook kritiek van een huisarts op het eigen risico en op extra particuliere bijdragen die het CDA wil invoeren werd gesmoord in cijferwerk.

“Wij willen toch een partij zijn voor iedereen, ook voor armeren”, zei de arts, maar Hoekstra bleef ver weg van achterliggende noties als ­solidariteit en rechtvaardigheid en herhaalde steeds dat het hem ging ‘om wat werkt’. Je hoorde de McKinsey-consultant die hij was en als ik moest zeggen waarin dat verschilde van de Unilever-manager die Rutte was, zou ik het niet weten.

Bestaat het echte CDA?

Bij Pauw, waar Hoekstra in debat moest met Jesse Klaver, koos de CDA-leider ervoor de woningnood te wijten aan de komst van asielzoekers. Alsof Syrische vluchtelingen ons stikstofprobleem hebben veroorzaakt of de woningcorporaties hebben verhinderd huizen te bouwen. In 2019 kwamen er 100.000 mensen binnen, zei Hoekstra, terwijl het aantal asielzoekers dat jaar 26.720 bedroeg, van wie 11.890 een verblijfsvergunning kregen. Tussen 2010 en 2019 namen vluchtelingen 3,5 procent van alle woningtoewijzingen voor hun rekening, meldt Vluchtelingenwerk. Van hen vertrok 40 procent binnen tien jaar.

Je kunt met christelijke wortels uitkomen bij VVD-beleid, vraag me niet hoe, maar Rutte doet het. Hoekstra doet het ook. Kleine complicatie: hij is de aanvoerder van een partij die ook iemand als Chris van Dam binnen de gelederen heeft, onderaan de lijst gezet, maar campagne voerend met de christendemocratische beginselen in het vaandel: ‘Politici moeten laten zien waar hun hart ligt’. Of neem anders Pieter Omtzigt, die zijn eigen posters heeft: ‘Oók voor de kleine man’.

Wie of wat is het echte CDA? Bestaat het wel? Ik heb mijn twijfels.