Messi weg, Ronaldo weg. Is het WK onthoofd? Welnee. Het is een mooi toernooi, veel mooier al dan we hadden mogen verwachten, en in dat mooie toernooi gaan we zonder afleiding bekijken welk team met alle verschillende stijlen en specialismen van dien in een teamsport het beste is.

Lees verder na de advertentie

De oeverloze, kinderachtige en tamelijk zinloze vraag wie de beste van de twee is, we zijn er voor in elk geval nog twee volle toernooiweken van af. Jan Boskamp die als analist van de open deuren net zo makkelijk voor de 80.000ste keer kan uitstoten dat het ongelooflijk is wat dat mannetje doet. Ja, Messi is een bovennatuurlijk talent en wat een bovennatuurlijk talent doet of kan, is voor ons ongelooflijk.

Maar na al die jaren zonder prijs met Argentinië kunnen ook degenen die het lang hebben willen verdringen, er niet meer onderuit: al dat ongelooflijks kon hij toch ook met dank aan, in de teamsport, zijn eveneens hoogwaardige ploeggenoten van Barcelona tonen.

Capituleren Ja, hij had nu een slechte ploeg om zich heen. Daar kun je twee kanten mee op. Er was voor hem geen eer mee te behalen, zullen de aanhangers graag volhouden. Hij, de beste, de wandelaar, kun je ook zeggen, kon niets doen om zijn minder getalenteerde ploeggenoten te helpen. Messi zal nooit meer dan een heel goede, of zo u wilt belachelijk goede voetballer zijn Na de 3-2 van Frankrijk zagen we hem alweer, weggedoken, over zijn voorhoofd wrijven, zoals hij dat nota bene al onder de volksliederen voor de wedstrijd tegen Kroatië had gedaan. Dat was lekker voor die ploeggenoten, die toch al niet zo goed zijn: hun beste zo te zien capituleren. Het mocht erop lijken dat hij met wat maten de macht van de coach had overgenomen, maar dat kon natuurlijk niet: Messi en macht. Zijn toernooi zal in het geheugen én in de rangorde van de voetbalgeschiedenis worden gebeiteld. Zo weinig invloed, met en zonder voeten, dan ben je geen grote voetballer. Messi zal nooit meer dan een heel goede, of zo u wilt belachelijk goede voetballer zijn.