Merkel moet de boel bij elkaar houden

Binnen Duitsland moet ze iets met de toenemende polarisatie als gevolg van de opkomst van de AfD. Ook buiten Duitsland zetten radicaal linkse en rechtse partijen de aanval in tegen de globalisering. Ze willen af van handelsverdragen en instituties zoals de Europese Unie. Merkel heeft te maken met een Amerikaanse president die zijn collega’s oproept alleen nog maar voor hun eigen land op te komen.

Merkel moet leiderschap tonen in een wereld waarin het besef verdwijnt dat we onze welvaart en veiligheid gezamenlijk moeten beschermen. Trump neemt daarin de leiding. Waar Obama in zijn redes voor de VN over mondiale samenwerking en internationale regels sprak, benadrukt Trump de soevereiniteit. Hij wil alleen samenwerking als dat het Amerikaanse belang dient. Voor de rest draait het om de eigen natie en de eigen cultuur.

Het zou mij niet verbazen als dan niet langer de trans-At­lan­ti­sche relatie, maar de tandem EU-China de pijler onder de liberale wereldorde gaat worden.

Betrekkingen tussen landen worden daardoor steeds meer zero sum games; jouw verlies is mijn winst en verliezen wil ik niet. Dit soort reacties op de globalisering hebben al eerder tot gruwelijke ontsporingen geleid.

De eerste golf van globalisering liep van 1870 tot 1914. Tijdens die golf werd het paradigma van de liberale open economie omarmd. Het was een tijd van toenemende internationale handel, lage importheffingen en snelle economische groei. Een rem op migratie was er niet.

Aan deze periode kwam door de Eerste Wereldoorlog een einde en de weg omhoog kon daarna niet worden gevonden, onder meer door de rampzalige Amerikaanse protectionistische wetgeving van de jaren dertig. Pas na de Tweede Wereldoorlog vond herstel plaats. Globalisering versnelde na het einde van de Koude Oorlog, maar kreeg een klap door de financiële crisis van 2008 en 2009. Trump, Brexit en referenda over internationale handelsverdragen zijn duidelijke tekenen dat de aanval tegen de liberale wereldorde is ingezet.

De consequenties zijn groot. Want het is zeker dat wanneer de handelsstromen afnemen, de welvaart dat ook doet. Dit versnelt een bekend fenomeen: verdere aantasting van de levensstandaard van mensen die zich de verliezers van de globalisering voelen, zeker als ze ook nog eens met migranten moeten concurreren. Dit leidt per definitie tot sociale onrust en de verdere groei van radicale partijen zoals de AfD.

Omdat de wereld zo verknoopt is, begint het bij elkaar houden van de boel buiten Duitsland. Met Frankrijk moet Merkel samenwerken om de Europese Unie bijeen te houden. Stappen om de eurozone beter te besturen, zoals president Macron wil, zijn daarom onontkoombaar.

Merkels leiderschap wordt echter doorslaggevend als Trump tegen de zin van Europa, Rusland en China een conflict met Noord-Korea begint en het nucleaire verdrag met Iran opzegt. Daarmee isoleert de VS zich en wordt het onontkoombaar dat Merkel met een politiek meer eengemaakte Europese Unie de toenadering zoekt tot China en zelfs Rusland.

Het zou mij niet verbazen als dan niet langer de trans-Atlantische relatie, maar de tandem EU-China de pijler onder de liberale wereldorde gaat worden. Daarmee krijgt de opgave om de boel bij elkaar te houden ingrijpende gevolgen voor de hele wereld.

