Merkel aan zet na winst van rechts

Want Merkel heeft in haar drie termijnen tot nu toe bewezen het economische en politieke hart van het continent goed overeind te kunnen houden, ook in tijden van zware crisis.

De teruggang in zetels voor haar partij is echter zo fors dat de boodschap hard en duidelijk overkomt: er moet meer debat komen over essentiële politieke vraagstukken. De Grote Coalitie van CDU/CSU en SPD - traditionele tegenpolen - heeft het land bekwaam bestuurd, maar de discussie in de ogen van de Duitse kiezers kennelijk te veel gesmoord. Vooral over immigratie en integratie, over armoede en werkloosheid, en over de toekomst van Europa, zullen in Duitsland nu forse debatten losbranden.

De AfD is in zijn soort een nogal diffuse partij, met beangstigende kanten

Zoals in Nederland ook VVD en PvdA na hun samenwerking ruimte moesten laten aan de flankpartijen, zo zijn nu ook in Duitsland de flanken fors versterkt. In ongekende mate zelfs, in een land waar de kiesdrempel meestal voorkomt dat kleinere partijen het parlement kunnen betreden. En dan vooral op rechts. Want hoe goed die Linken en de Grünen het ook hebben gedaan, hun resultaat valt in het niet bij de ontwikkelingen op de rechterflank: de wederopstanding van de FDP en de explosieve doorbraak van de Alternatieve für Deutsch-land.

Duitsland volgt zo, met forse vertraging, zijn buurlanden. Overal in West-Europa hebben rechts-populistische partijen inmiddels aan de macht geroken, coalities gedoogd of van de regering deel uitgemaakt. De AfD is in zijn soort een nogal diffuse partij, met beangstigende kanten. Met een ideoloog (Georg Pazderski) die pleit voor ontwikkelingshulp in Afrika, vervolgde islamieten welkom heet en niet uitsluit dat over honderd jaar de islam gewoon bij Duitsland hoort. Maar ook met leiders die flirten met het naziverleden, claimen dat de holocaust Duitsers criminaliseert en geen ‘vermenging’ willen van het Duitse volk met buitenlanders.

De AfD kan als partij instabiel blijken - het vertrek van voorzitter Frauke Petry die in de Bondsdag haar eigen fractie wil beginnen is daar een voorteken van. Maar dat laat onverlet dat de rechtse proteststem die zich via de AfD heeft geuit gehoord moet worden, wil de onvrede niet als een veenbrand doorsmeulen. Het wordt voor de voorzichtig opererende Merkel nog een hele opgave daaraan tegemoet te komen.

