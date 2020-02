Mensen die ik niet ken zitten ongevraagd aan mijn (zwangere) buik

Beste Beatrijs,

Ik ben jonge vrouw en hoogzwanger. Het is me nu al een aantal keer overkomen dat mensen die ik niet ken (meestal oudere vrouwen) ongevraagd aan mijn buik zitten. Ik zeg dan dat ik dat niet prettig vind, waarop de vrouw in kwestie erg verbaasd is of zelfs overstuur raakt. En dan heb ik het nog niet eens over alle opmerkingen die gaan over de maat van mijn buik: ‘Weet je zeker dat het er geen twee zijn?’, ‘Jij kunt elk moment bevallen, of niet?’, ‘Ik had nog niet zo’n dikke buik toen ik moest bevallen van mijn vijfde kind!’ Als mensen vragen hoe het gaat of iets aardigs zeggen, vind ik dat natuurlijk leuk. Maar ik vind deze opmerkingen ronduit onbeleefd. Hoe kan ik mijn grens aangeven zonder dat ik het meteen heel zwaar maak? Of moet ik maar accepteren dat dit bij zwanger zijn hoort?

Ongewenst aangeraakt

Beste Ongewenst aangeraakt,

In het oog lopende zwangerschap roept bij omstanders vaak vertedering op en soms ook het soort gemeenzaamheid, waar niet elke zwangere vrouw op zit te wachten. U vindt de uitlatingen van omstanders grof en onbeleefd. Ik denk dat ze niet agressief, maar meevoelend zijn bedoeld, al zijn ze misschien wat onhandig geformuleerd. Geef die mensen het voordeel van de twijfel. U kunt gratuit commentaar met een gelijkluidende dooddoener pareren: ‘Tja, ik ben zwanger, hè, dan krijg je dat’. Als mensen zich handtastelijkheden permitteren, kunt u zich schielijk afkeren, alsof u door een wesp gestoken bent. Zeg vervolgens verontschuldigend: ‘Sorry, ik schrik ervan als iemand plotseling aan me gaat zitten’. Als men vervolgens overstuur raakt, pech voor hen. De regel is: geen aanrakingen zonder toestemming. Dat geldt ook voor het aanraken van zwangere vrouwen.