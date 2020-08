Mensen die demonstreren tegen het coronabeleid zijn geen gekkies, maar bezorgde burgers

Degenen die protesteren tegen de coronamaatregelen zijn geen gekkies, maar betrokken burgers, legt Thea Epskamp, lezer te Leiden, uit. Zelf demonstreert ze ook.

Degenen die protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet, worden hier en daar weggezet als onverantwoordelijke ‘gekkies’, als egoïstische en zelfs staatsgevaarlijke sujetten. Dat vind ik wrang.

Wij, degenen die kritiek uiten, voelen ons juist bovengemiddeld betrokken bij en verantwoordelijk voor het wel en wee van onze samenleving. We nemen het coronavirus beslist serieus en vinden dat maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten ervan zo veel mogelijk te beperken. Maar om de hele maatschappij – winkels, kantoren, werkplaatsen, restaurants, verpleeg- huizen, scholen, theaters en straten – verplicht in te richten volgens de anderhalve meter afstand, blijkt steeds meer destructief te zijn.

Want als gevolg van met name deze maatregel stevenen we af op een recordaantal faillissementen en gaan we naar de hoogste werkloosheidscijfers sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook ontwikkelen veel mensen psychische en fysieke gezondheidsklachten door angst en stress, door schulden, armoede en eenzaamheid.

Kinderen wordt geleerd om mensen buiten het gezin te beschouwen als potentieel gevaarlijk, en om hun natuurlijke reflexen om genegenheid te tonen in te houden.

Wereldwijd neemt de armoede toe onder 500 miljoen mensen en zullen naar schatting zo’n 121 miljoen mensen extra van honger omkomen.

Zoals in binnen- en buitenland al door honderden artsen en wetenschappers via brandbrieven aan hun overheden kenbaar werd gemaakt: het middel, in het bijzonder de anderhalvemeterplicht, is erger dan de kwaal. Tegenover het aantal van corona geredde mensenlevens staat een veelvoud van verloren levens en levensjaren door de maatregelen.

‘Het volk’ als een stelletje ‘dummies’

Een tweede beleidsmaatregel waartegen de demonstranten te hoop lopen, is de noodwet die in de maak is. Minister de Jonge doet daarover in de microfoon zorgeloos: “Voor de mensen verandert er niets, het geeft alleen een betere juridische onderbouwing.”

Het is schandalig dat deze minister ‘het volk’ blijkbaar beschouwt als een stelletje dummies die toch nergens verstand van hebben. Want het is niet minder dan volksverlakkerij: er verandert wel degelijk ‘iets’ voor de burgers als de maatregelen in een wet worden verankerd.

Een wet geeft de minister van volksgezondheid de macht om, als hij/zij dat in de toekomst nodig vindt, onze bedrijven, universiteiten, scholen te sluiten, onze ouderen op te sluiten, contact binnen de anderhalve meter met mensen buiten onze huishouding te verbieden, bijeenkomsten te verbieden, op straffe van hoge boetes en zelfs gevangenisstraf.

Overtreding van de wet maakt je een crimineel, want het leidt meestal tot een strafblad. En daarbij dreigt nóg een zorgelijke ontwikkeling die onze grondrechten ongeldig verklaart: de indirecte vaccinatieplicht, op straffe van uitsluiting. Mocht er een ‘vaccinatiepaspoort’ komen, dan zullen we wellicht niet meer mogen reizen, niet meer in aanmerking komen voor een overheidsbaan, niet meer toegelaten worden bij een voetbalwedstrijd, in een theater of bij een ander evenement. Dit: de gecontinueerde anderhalvemetersamenleving en de voorgenomen noodwet, zijn onze hoofdpijnpunten.

Ons standpunt is: laten we een werkelijk ‘intelligente’ strategie voeren die niet gebaseerd is op bangmakerij, maar op volwassenheid en verantwoordelijkheid.

En dat is heel simpel én efficiënt: houd je aan de hygiënemaatregelen, houd afstand als je hoest of proest, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en versterk je immuunsysteem door een gezonde leefstijl. En als je in een risicogroep zit, neem dan zelf beschermende maatregelen.

En de Tweede Kamerleden zouden zich werkelijk moeten verdiepen in de vérstrekkende impact van een noodwet. Omdat ik de hoop daarop nog niet verloren heb, blijf ik protesteren en demonstreren.

