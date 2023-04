Meneer De Bruin wil dood. Minister, geeft u hem zelf het spuitje?

Ik blijf onrustig denken over het onderzoek van Trouw hoe Nederlanders hun sterfbed zien. Het gaat onder meer over de beweegredenen van euthanasie-aanhangers, om het maar even oneerbiedig te zeggen alsof er sprake is van een politieke partij of een sekte. Ik ben zelf ook euthanasie-aanhanger.

Het zelfbeschikkingsrecht is een groot goed. Als een pijnlijke, terminale ziekte of een ondraaglijke eenzaamheid de beschikking over mijn lichaam en geest opeist, stel ik daar mijn eigen recht tegenover dat lichaam te cancelen. Dat die theorie niet lichtvaardig in de praktijk moet worden gebracht is voor mij evident. Voor luchthartigheid of impulsiviteit is geen plaats.

Als bijkomende reden wordt vaak vermeld dat men de familie niet tot last wil worden. Omdat ik tot mijn eigen verwondering oud ben, zie ik in mijn omgeving veel voorbeelden van de last die ziekte en ouderdom met zich meebrengen. Het Nederlandse zorgsysteem is een kafkaiaans doolhof waarin zelfs de hoogst opgeleide mensen de weg kwijtraken. Het systeem zou hoop moeten bieden, het systeem brengt wanhoop.

Het systeem is een extra last voor de oudere op zoek naar zorg. Jeroen Wester schreef er in NRC een heel herkenbaar artikel over dat naadloos aansluit bij het Trouw-onderzoek. De opgave waarvoor kinderen en huisartsen worden gesteld om zorgbehoevende ouderen op de juiste plaats met de juiste zorg te krijgen is zo hels moeilijk dat je als oudere liever zegt: ‘Dat wil ik jullie allemaal niet aandoen. Ik knijp er tijdig tussenuit.’ Het systeem lokt dus de uitspraak uit ‘niemand tot last te willen zijn’.

‘Dat nooit!’

Ik denk dat ook de toename van sterfte door middel X op het conto is te schrijven van Het Systeem, dat derhalve strafbaar is. Het vooruitzicht van een moeizaam veroverd plekje in een verpleeghuis roept bij veel ouderen een hartgrondig ‘dat nooit!’ op. De coronapandemie heeft het verpleeghuis bepaald niet populairder gemaakt, ook al weet iedereen dat lang niet alle verpleeghuizen rampzalig zijn. Je gaat pas als het echt niet anders meer kan.

De genadige tussenfase, het verzorgingstehuis-met-aanleunwoning voor iedereen, is lang geleden weggevallen met het bekende vrome bezuinigingsexcuus dat de oudere zoveel mogelijk ‘thuis’ wil blijven. Ja, dat haal je de koekoek met een uitgekleed zorgsysteem. Alleen de gefortuneerde oudere kan zich een plaats in een luxe privé-tehuis permitteren.

Er zijn wel initiatieven om op buurtniveau zorg in te kopen en in gemengde units te organiseren, maar dat is nog geen landelijk principe. En dan heb ik het nog niet eens over de problemen aan de kant van het verzorgend personeel. Wie graag wil helpen mag niet helpen. Zie het artikel van Jeroen Wester.

In de moeilijke fase waarin het thuis niet meer gaat krijgen de ouderen en hun naasten niet te maken met begripvolle en behulpzame ambtenaren. Ze krijgen te maken met Instanties. Instanties nemen de gedaante aan van stapels formulieren en onbereikbare telefoonnummers. Instanties zijn de onpersoonlijke afkortingen en in beton gegoten regels waarachter uitvoerders zich verstoppen. Zo kunnen zij hun werk blijven doen zonder in tranen uit te barsten of een schuldcomplex te ontwikkelen waarvoor ze dan weer bij de ggz op een wachtlijst belanden. Maar wat dan?

Laten we beginnen met namen

Laten we beginnen met namen. Ken elkaars namen. Huisarts Goossens belt voor patiënt De Bruin mevrouw Van der Maat. Zij weet de weg, zij vult slechts één formulier in, zij rapporteert elke week over de voortgang, zij schakelt interim hulp en zorg in, zij is het aanspreekpunt en de oplosser van het probleem. Dat is haar baan. De overheid betaalt haar, niet om de cliënt af te poeieren maar om meneer De Bruin te helpen.

Mevrouw Van der Maat is eerlijk. Ze zegt niet dat meneer De Bruin zo lang mogelijk in zijn eigen huis moet blijven wonen en daar passende zorg krijgt, als die passende zorg er niet is of als ‘zo lang mogelijk’ in de praktijk betekent: in ontredderde staat hopen op de dood. Of zelfs: vragen om de dood.

Mevrouw Van der Maat is praktisch ingesteld. Ze gaat desnoods naar de minister en zegt: ‘Meneer De Bruin wil dood. Geeft u hem zelf het spuitje?’