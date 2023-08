Soms gebeurt er iets onverwachts wat je dag kleurt. Zo ook toen ik laatst in een volle bus zat met mijn nieuwe Samsung mobiel in mijn broekzak. Aangekomen op Amsterdam Centraal moest ik me haasten om mijn trein naar Utrecht te kunnen halen. Mijn mobiel moet uit mijn zak zijn geglipt, want op het moment dat ik de bus uit wilde stappen klopte een Marokkaanse jongen van rond de zestien op mijn schouder. “Meneer, alstublieft; u liet uw telefoon op de stoel liggen.” Hij gaf mij mijn telefoon, wachtte niet op mijn reactie en liep weg met zijn vrienden. Mijn mond viel open. Ik liep snel achter hem aan om hem heel hartelijk te bedanken. “Graag gedaan meneer”, antwoordde hij en liep verder. Ik bleef verbouwereerd achter in het besef dat ook ik vooroordelen heb en deze simpele attentie als exceptioneel beschouwde.

Het gebeurt me vaak dat ik mijn waardevolle spullen kwijtraak. Naast mijn mobiele telefoon zijn dat ook mijn sleutels, paraplu’s, horloges en brillen. Ik vergat zelfs een keer mijn koffer in de taxi in Amsterdam. En bijna al die keren kreeg ik mijn spullen terug. Elke keer groeit mijn vertrouwen in de mensheid.

Niet dat ik weinig vertrouwen heb in de mens, maar helaas hoor ik zulke positieve verhalen over de mens amper meer. Niet in het nieuws en ook niet gewoon als ik mensen spreek. Velen van hen hebben vaak een wat pessimistische kijk op het leven. Wanneer je hier teveel naar luistert en op leunt, krijg je vanzelf het gevoel dat de mens en de wereld om ons heen niet te vertrouwen zijn.

Ik geloof in de mens en ben er van overtuigd dat er niets mis is met de wereld. Wijlen mijn oma zei: “Het is niet de wereld maar de mens die verandert.” Ze pleitte ervoor dat we niet zouden opgeven en dat we goede daden bleven verrichten zonder hier iets voor terug te verwachten. Ik probeer zoveel mogelijk haar voorbeeld te volgen en misschien is het gevolg hiervan dat mij vaak het goede overkomt. Waarvan het verliezen en terugkrijgen van mijn waardevolle spullen maar een klein voorbeeld is.

Ik ben de goede mensen om mij heen die altijd bereid zijn om mij hulp te bieden wanneer ik dit nodig heb ook erg dankbaar. Laten we niet vergeten dat er gewoon veel meer goede mensen dan slechte mensen op deze aarde leven. Alleen haalt die laatste groep vaker het nieuws. En met dit vertrekpunt de wereld bewandelen, maakt als vanzelf dat mijn ‘naïviteit’ wordt beloond.

Voor mensen uit kleine dorpen en gemeenschappen is dit heel herkenbaar. De gouden regel is dat je niet aan andermans spullen komt. Dat geldt waarschijnlijk niet voor grote steden als Den Haag, Rotterdam of Amsterdam. Op de misdaadmeter van 2020 en 2022 stond Amsterdam op de eerste plaats met voornamelijk veel diefstallen van en in auto’s en motoren, woninginbraken en vernielingen.

Hoewel ik deze misdaadmeter absoluut niet in twijfel trek, heb ik gelukkig andere ervaringen in Amsterdam. Mijn mobiele telefoon en de koffer die ik in een taxi liet liggen, zijn door de chauffeur netjes teruggebracht; ik tref fijne mensen die altijd bereid zijn mij te helpen als ik de weg kwijt ben. Volgens pessimisten waarschijnlijk puur toeval. Maar wanneer je de deur uitgaat met een glimlach, iedereen groet die je tegenkomt en praatjes maakt met onbekenden, zul je er achter komen dat de mens en de wereld niet zo slecht zijn als men je wil doen geloven.