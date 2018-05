Men weet alles van je, maar wie is 'men', en waarom zouden wij ons aan hen toevertrouwen?

Vrijdag treedt de nieuwe Europese privacy-verordening in werking, en elke werkgever wordt geacht zijn personeel daarvan bewust te maken, vandaar. Ik zag een beetje op tegen dit staaltje e-learning en had het al een tijdje voor me uitgeschoven. Maar toen ik gisteren onverwachts wakker werd in een constructieve stemming, wist ik: dit is hét moment om 40 minuten van je leven op te offeren aan de bescherming der persoonsgegevens; zo lang zou de cursus duren.

Mijn welwillendheid werd direct op de proef gesteld. “Wijzig uw wachtwoord”, beval het systeem. Dat doen we elk kwartaal al, en ik voel het moment naderen dat ik door al mijn leestekens, cijfers en hoofdletters heen ben. Maar vervolgens ging het vrij soepel, alle controlevragen had ik in één keer goed (nee, een datalek betekent niet dat er water lekt uit de leidingen). Ik werd zelfs digitaal op mijn vingers getikt toen ik desgevraagd meldde dat ik de cursus ‘simpel’ vond; dat ging te snel, ik moest meer tijd nemen: “De bedoeling is dat je kennis opdoet.” Na een korte pauze mocht ik verder, misschien ook omdat ik de cursus bij nader inzien ‘leerzaam’ had genoemd.

Ik zal er verder niet flauw over doen, maar waar het op neerkomt is dit: als werknemer wil ik van deze toestanden zo weinig mogelijk last van hebben, terwijl ik als consument en burger wil dat het bedrijven en instellingen zo lastig mogelijk wordt gemaakt. Of mijn gegevens nu misbruikt worden of niet – en dat gebeurt per definitie, zie Facebook – ik zou ze het liefst lekker voor mezelf houden. Het is dat je nauwelijks meer normaal kunt functioneren zonder je voor van alles en nog wat aan te melden, anders zou ik het wel weten. Maar ben je eenmaal binnen, dan kost het gewoon te veel moeite je te bevrijden uit alle valstrikken. Onlangs wilde ik heel graag van LinkedIn af, maar ik raakte verzeild in zo’n doolhof van elkaar tegensprekende wachtwoorden en identiteiten dat ik het maar heb laten waaien.

Detox

Je hoort wel van dappere lieden die aan de digitale detox gaan, en we verzuchten allemaal wel eens dat we nodig moeten gaan minderen, maar zou het kunnen zijn dat we als collectief onze privacy al lang hebben ingeruild voor het gemak en de troost van de alomtegenwoordige verbinding? Dat die deel is geworden van onze identiteit? De Groene Amsterdammer citeerde in dit verband de socioloog Zygmunt Bauman, de man van de ‘vloeiende grenzen’: wat privé was, is publiek geworden. Zonder het publieke heeft het private zelfs geen betekenis meer: als we niet gezien worden, bestaan we niet.

Dat klinkt filosofisch, en dat is het ook, maar het heeft een zeer praktische kant. We worden letterlijk voortdurend gezien door camera’s en de technische mogelijkheden voor gezichtsherkenning zijn adembenemend. Zodra je in beeld bent, weet men alles van je. Maar wie is ‘men’? En waarom zouden wij ons aan hen toevertrouwen?

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de 'keiharde nuance' en het 'onverbiddelijke enerzijds-anderzijds' preekt. Lees al zijn columns terug op Trouw.nl/stevoakkerman.