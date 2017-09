Melk duurzamer, niks mis mee

Met zuivel en zuivelproducten wordt dus veel geld verdiend, de export alleen al brengt ieder jaar ruim 6 miljard euro op.

Lees verder na de advertentie

Actiegroepen hebben nu melk uitgeroepen tot de nieuwe plofkip. Net als bij de productie van het vleeskuiken, moet de productie van melk verduurzamen, vinden zij. Hun wensenlijstje loopt daarbij nogal uiteen. Zo wordt een forse reductie van de veestapel bepleit, want koeien zijn een beruchte bron van het broeikasgas methaan en bedreigen dus de CO2-doelstelling van Parijs. Maar ook dierenwelzijn - weidegang - en de lokale natuur - de weidevogel - worden geagendeerd. Kortom: melk moet duurzamer, maar zal daardoor ook onvermijdelijk duurder worden. Boeren moeten dus van supermarkten meer voor hun product krijgen, om die slag te kunnen maken. Minstens 43 cent per liter, terwijl ze in 2016 gemiddeld 36 cent kregen.

Alle aandacht voor verduurzaming is prima, maar het gaat om daden. Actiegroepen boeken successen.

Op hun beurt wijzen de supermarkten, via hun koepelorganisatie CBL, alle kritiek van de hand. Niet zij bepalen de melkprijs, dat doet de wereldhandel, luidt hun verweer. En supermarkten zijn toch al zo druk bezig met de verduurzaming van het zuivelschap, in samenspraak met boer, de zuivelhandel en de overheid.

Alle aandacht voor verduurzaming is prima, maar het gaat natuurlijk om daden. Wat dat betreft kunnen de actiegroepen bogen op aardige successen. Het verdwijnen van de kooieieren uit het supermarktschap, de introductie van duurzame vis, het einde van onverdoofde castratie van biggen, het beter leven-logo in het vleesschap; het kan niet los gezien worden van de bemoeienis van deze of gene actiegroep. En ook toen was een veelgehoord argument van tegenstanders dat Nederland produceert voor de wereldmarkt en dat de individuele boer dus moeilijk stappen kan maken.

Verduurzaming van melk is ongetwijfeld lastig, soms zelfs ronduit moeilijk. Maar het verleden van melk leert ook, dat zelfs bij dit bulkproduct, vooruitgang is te boeken. Biologische zuivelproducten, die afzonderlijk worden behandeld in de verwerkingsproces, zijn ook bij de grote zuivelconcerns geen unicum meer. Boeren krijgen verder premies als ze hun koeien de wei in sturen en ook voor extra zorg voor weidevogels legt de consument wat centen extra neer - zo bewijst het succes van Weide Weelde. Ook voor de zekerheid van boeren is het belangrijk dat zij meer gaan verdienen.

Waar het nu vooral op aankomt is vooral: doen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.