Meiden hebben zo hun inspiratiebronnen maar wie wijst jongens de weg?

Jongens staan op achterstand bij slimme, assertieve meiden.

Mannen missen iets dat vrouwen wel hebben. Iets om je tegen af te zetten, je door te laten inspireren, of naast je neer te leggen. En dat betrekking heeft op al je seksegenoten, zonder dat al te sterk in te vullen. Ik bedoel het feminisme. Een mannelijke tegenhanger ervan is er niet. Waarvan zouden mannen bevrijd moeten worden? Misschien van het eenzijdige beeld van mannelijkheid, ingevuld met heldhaftigheid en kracht? Als ik om me heen kijk zie ik ook veel geduldige, zorgzame mannen.

Toch is er een probleem. Jongens doen het in Nederland minder goed dan meisjes, als het gaat om opleidingen. Onder schoolverlaters zijn meer jongens. Er studeren al jaren meer vrouwen dan mannen aan universiteiten en hogescholen, wat voor scheve verhoudingen zorgt. Jonge vrouwen worden gedreven door ambitie, ze zijn ijverig. Misschien het gevolg van de emancipatiestrijd van hun (groot)moeders. Ze willen niet in een passieve positie belanden.

Wat moet je als jongen, met slimme, hardwerkende meiden om je heen, die assertief zijn, een doel in hun leven hebben en die je met een dodelijke blik aankijken bij een verkeerde opmerking?

Andrew Tate en zijn vlogs vol vrouwenhaat

In een opinieartikel in de Volkskrant stelde Siep de Haan, docent wiskunde en opiniemaker, de achterstand van jongens aan de orde. Hij schetst dat zij nauwelijks voorbeelden hebben, rolmodellen die hen inspireren of waaraan ze hun eigen vorm van mannelijkheid kunnen ontlenen. Bij een echtscheiding blijven de kinderen meestal bij hun moeder, waardoor vaders veel minder in beeld zijn. In het basisonderwijs zijn er nauwelijks mannelijke docenten.

Jongens groeien vooral op met vrouwen om hen heen. Wie wijst hen de weg? Geen wonder dat onder jongens een influencer als Andrew Tate met vlogs vol vrouwenhaat zo populair is, schrijft De Haan. Tate is opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel en gedwongen pornografische handelingen. Inderdaad, als je van Andrew Tate moet leren hoe een man te zijn, gaat er iets mis.

Máxima als inspiratie

Er zijn genoeg initiatieven om onder elkaar te ontdekken welke mannelijkheid bij hen past. Neem de mancaves of de praat- en vriendengroepen. In zijn boek De getemde man doet Trouw-columnist Babah Tarawally licht gecensureerd verslag van de gesprekken die hij met zijn Afrikaanse vrienden heeft, over hun eigen manbeeld, over hoe zij met vrouwen omgaan. Hij beschrijft zijn eigen tocht, van een bazige man-in-wording in Sierra Leone naar de aangepaste man in Nederland, te midden van zelfstandige vrouwen met weinig talent voor onderdanigheid. De rolmodellen uit zijn familie werken niet in Nederland, schrijft hij.

Meisjes kunnen zich laten inspireren door Máxima, schrijft De Haan. Jongens moeten langer zoeken naar geschikte rolmodellen.

Welke moderne man kan nu een voorbeeld zijn voor jongens?