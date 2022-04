Meester Sylvain over het woord ‘discriminatoir’

Ik had amper de lichaamslengte van drie appels bereikt en mijn toekomst lag al vast. Oma zag in mij een advocaat in wording, mijn moeder een priester en vader hoopte dat ik voor ambtenaar zou gaan. Stiekem hield ik het op onderwijzer, maar het werd journalist. Toch komt af en toe dat eerste boven drijven: meester Sylvain wil graag opvoeden en andermans fouten corrigeren.

Gisteren was het weer raak bij het zien van de grappige strip van Anton Dingeman. Volgens cartoonist Pieter Geenen verdoezelt staatssecretaris Marnix van Rij het racisme bij de Belastingdienst door het ‘discriminatoir’ te noemen. ‘Discriminatoir’ is de deftige neef van het bijvoeglijk naamwoord ‘discriminerend’, maar betekent precies hetzelfde. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, die de Belastingdienst een boete van 3,7 miljoen euro heeft opgelegd, gebruikt dit woord om de stigmatiserende lijst van de dienst te kwalificeren.

Die lijst, waar 270.000 namen op stonden, was toegankelijk voor vijfduizend ambtenaren van de Belastingdienst. Mensen die erop belandden, hadden dit te danken aan hun leeftijd (minderjarigen), nationaliteit (bijvoorbeeld Oost-Europese personen), afkomst (migratieachtergrond), medisch dossier (?), religie (moslims die geld aan moskeeën doneren). De Belastingdienst discrimineerde dus een breed scala aan mensen, van de donerende moslim tot de Poolse loodgieter, van de zeventienjarige tot allochtonen als de vader van Trouw-columnist Ilyaz Nasrullah.

Nergens is terug te vinden dat de dienst huidskleur specifiek als criterium hanteerde. Anders hadden we met een databank van 2,5 miljoen personen in Nederland met een niet-westerse achtergrond (14,5 procent van de bevolking, volgens het CBS) natuurlijk een veel langere lijst gehad. De Belastingdienst voert een diversiteitsbeleid (zie werken.belastingdienst.nl/diversiteit-inclusie) en de afdeling Rijnmond, bijvoorbeeld, hanteerde een verdeelsleutel: ‘Bij 11 nieuwe medewerkers: 1 autochtone man, 3 allochtone mannen, 2 autochtone vrouwen en 5 allochtone vrouwen werven’.

Dat wil zeggen dat heel wat van die vijfduizend ambtenaren die toegang hadden tot de discriminerende lijst zelf ook een bruine tot zwarte huidskleur hadden of, bijvoorbeeld, een hoofddoek droegen. Zijn die belastingambtenaren dan ook ‘racisten’, zoals mijn gewaardeerde collega Nasrullah in zijn laatste stukje vond? En klopt het, zoals het Trouw-commentaar stelde op 2 april, dat ‘de werkwijze van de Belastingdienst geen discriminatie is maar institutioneel racisme’?

Verder geeft mijn Van Dale (1984) als definitie van racisme: ‘De opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere’. Was dan de achtergrond vanwaaruit de Belastingdienst handelde dat die 270.000 mensen op zijn lijst, met inbegrip van de Polen en minderjarigen, tot een inferieur ras behoorden? Natuurlijk niet. De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft het handelen van de Belastingdienst als ‘discriminatoir’. Ik voeg hier mijn eigen conclusie aan toe: schandelijk discriminatoir zelfs, maar houd eens op met het te pas en te onpas strooien met het woord ‘racisme’. Meester Sylvain ruimt zijn schoolspullen op: weer wat geleerd!

