Meer zware misdaad, minder inbraken. Voelt u zich veilig in (al dan niet) narcostaat Nederland?

Criminaliteit verandert van karakter, maar is wel omvangrijk. Wat merkt u daarvan?

Minder inbraken, maar wel meer drugslabs. En een premier die beveiligd wordt wegens serieuze bedreiging. Hoe veilig is Nederland eigenlijk? Als het over de criminaliteit in Nederland gaat, geven de statistieken tegenstrijdige antwoorden.

Ook geeft de ene krant een ander beeld dan de andere. Trouw heeft nooit veel geïnvesteerd in misdaadverslaggeving. Natuurlijk meldt de redactie het als er landelijk nieuws is op dit gebied. Cocaïnevangsten in de haven van Rotterdam bijvoorbeeld. Opgerolde drugslabs in Brabant. Het Marengoproces, de moord op Peter R. de Vries.

Criminaliteit lijkt ver weg. Totdat je buren overvallen worden, of er in je eigen huis ingebroken wordt. Of tot je de column van Ephimenco leest over de vraag of Nederland een narcostaat is. Of het bericht dat in een weiland bij Noordeloos, een dorp in Zuid-Holland, twee mannen bijna zijn vermoord door een handlanger van Ridouan T.

“De omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland is, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn, groot en wijdverspreid”, zei hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff deze week in Trouw (27 september).

Dat klinkt verontrustend.

Drugspoort

Rotterdam is de drugspoort van Europa, en Nederland exporteert een groot deel van de hier geproduceerde wiet. In de haven van Rotterdam wordt personeel omgekocht om drugs door te laten. Op de vraag of Nederland een narcostaat is, komen dan ook serieuze antwoorden. “Niet in de zin dat politici en politie, officieren van justitie en rechters corrupt zijn, helemaal niet, maar wel wat betreft de omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland”, zegt Brinkhoff.

Het gekke is dat sinds het begin van deze eeuw het aantal gepleegde delicten is afgenomen. Het is dus veiliger geworden, zeker in coronatijd. Door de avondklok en het thuiswerken zagen inbrekers veel minder kans om hun slag te slaan.

De zware criminaliteit groeit en wordt harder, de ‘kleine’ criminaliteit, zoals inbraken, is teruggelopen. Maar juist voor de gewone burger kan die kleine criminaliteit heel grote gevolgen hebben, zoals angst, het gevoel van onveiligheid, blijvend letsel.

Online criminaliteit

En dan is er een andere dreiging, die iedereen kan treffen, zoals Trouw-columnist Stevo Akkerman ooit beschreef: online criminaliteit. Geld aftroggelen via valse WhatsAppberichten, of via nepberichten van de bank, met het verzoek om even het pasnummer en de pincode door te geven ter controle.

Die harde drugscriminaliteit, die keiharde onderwereld, daar merk je als burger niet altijd zoveel van. Totdat je tijdens een wandeling in het bos misschien jerrycans tegenkomt. Of tot je als boer met een grote, lege stal een aanbod krijgt. Want het is er wel. Voelt u zich veilig in (al dan niet) narcostaat Nederland?

