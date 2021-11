Meer wegen? Nee, investeer vooral in infrastructuur in de steden

Honderd miljard euro zit er tot 2035 in het Mobiliteitsfonds. Dit is veel geld, elk jaar zeven miljard. Woensdag praat de Tweede Kamer over deze mobiliteitsmiljarden. Ik verwacht dat rechts wat meer asfalt wil en links wat meer geld voor openbaar vervoer en fiets. Misschien komen er verschuivingen van een paar honderd miljoen of zelfs extra geld, maar de basale vraag of we die honderd miljard goed besteden zal niet ter sprake komen. Jammer, want dat zou een echt leuk debat zijn. Vooral jammer omdat we deze miljarden beter kunnen besteden voor de toekomst van ons land. Economie, ruimtelijke ontwikkeling en het milieu hebben alle baat bij een andere besteding van die miljarden.

Ik stel drie grote verschuivingen voor. Eerst de vraag of er zomaar geschoven kan worden. Het kabinet zegt namelijk dat tot 2035 al het geld vast ligt en dat er geen ruimte voor nieuwe dingen is. Van de honderd miljard liggen er twintig vast in contracten met bedrijven en daaraan torn ik niet met mijn voorstellen. Blijft over de tachtig miljard waar politieke afspraken over zijn gemaakt en die dus ook door nieuwe politieke afspraken zijn te wijzigen.

Tien miljard minder voor rijkswegen

Eerste verschuiving is van nieuwaanleg naar instandhouding van wat we al hebben. TNO heeft uitgezocht dat voor vernieuwing van onze bestaande infrastructuur twintig miljard euro extra nodig is in de periode 2022-2035. Driekwart hiervan komt voor rekening van de gemeenten. ‘Houwen voor bouwen’, zei Karla Peijs al twintig jaar geleden, toen ze minister van Verkeer en Waterstaat was. Tegenover de extra uitgaven voor vervanging en renovatie staat een flinke meevaller, omdat het autoverkeer minder groeit dan eerst gedacht.

Eerder dit jaar halveerde het ministerie de prognose voor de groei van het autoverkeer. De hoge variant die het rijk nu hanteert is nog steeds te hoog, omdat die een onwaarschijnlijke trendbreuk veronderstelt ten opzichte van de achterliggende jaren. De lage variant voorspelt een paar procent groei tot 2040 en is veel realistischer dan de hoge variant met een groei van dertig procent. Dus stel ik voor zo’n tien miljard euro minder aan nieuwe rijkswegen uit te geven en die over te hevelen naar instandhouding van de bestaande.

Tweede verschuiving is van mobiliteit naar bereikbaarheid. Bereikbaarheid is wat je in een kwartier of half uur kunt bereiken. Dit hangt af van de afstand tot waar je heen wilt en van de snelheid waarmee je reist. Met andere woorden: nabijheid of stedelijke dichtheid is net zo belangrijk voor een goede bereikbaarheid als mobiliteit. Minder kilometers afleggen door verstedelijking bespaart kosten en is de goedkoopste manier om de bereikbaarheid te verbeteren.

Meer miljarden naar de grote stedelijke regio's

Hierom stel ik voor het huidige Mobiliteitsfonds te veranderen in een Bereikbaarheidsfonds. Onder dit fonds vallen dan ook de meerkosten van nieuwbouw van woningen binnen bestaande steden, ten opzichte van bouwen in het buitengebied. Om ‘slim’ in te breiden is vier miljard euro extra nodig, waar tegenover acht miljard aan maatschappelijke baten staan. Doen dus!

Derde miljardenverschuiving is van het rijk naar de gemeenten. De vertraging van de auto is op stadswegen namelijk twee keer zo groot als op snelwegen. Hierdoor levert een euro voor betere vervoersmogelijkheden binnen de stedelijke regio’s, een hoger rendement op dan een euro voor rijkswegen.

Ik stel voor een deel van de miljarden voor mobiliteit over te hevelen naar de grote stedelijke regio’s. Daar zijn de problemen het grootst en zij hebben meer geld nodig om Nederland bereikbaar te houden. Samen met de eerdergenoemde bedragen voor vernieuwing van de infrastructuur en stedelijke verdichting, stel ik voor om twintig tot dertig miljard van het Mobiliteitsfonds naar de medeoverheden te sluizen; grotendeels van de rijksbegroting naar het Gemeentefonds.

Lees ook:

Leuk, dat hybride werken, maar kom niet aan investeringen in infrastructuur

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelde vorige maand in een rapport dat nu het moment is om een nieuwe balans tussen thuis en kantoor te vinden. Enige haast is geboden omdat de samenleving zomaar weer in oude routines terugkeert. Juist nu zouden werkgevers en werknemers afspraken moeten maken om thuiswerken ‘een volwaardige status in de werkcultuur’ te geven en de voordelen ervan te behouden. Hoe dat dan gaat uitpakken voor de woningmarkt en het kantorenbestand is nog lastig te zeggen, liet het PBL weten.

Is autorijden straks nog voor iedereen weggelegd? De mobiliteitshistoricus betwijfelt het

De vertrouwde auto zoals we die kennen is op zijn retour, schrijft mobiliteitshistoricus Vincent van der Vinne in zijn boek 125 jaar auto in Nederland. Maar wat komt ervoor in de plaats? ‘Miljarden investeren in elektrisch rijden is onvoldoende. Je ontkomt niet aan andere maatregelen.’