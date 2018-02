Meer referenda staat gelijk aan meer frustraties

De wet was een compromis dat van de weeromstuit uitmondde in de slechtst mogelijke regeling. Want ofwel je geeft de bevolking directe zeggenschap in de wetten en besluiten van het parlement en dan maak je het bindend. Ofwel je houdt vast aan het principe van de vertegenwoordigende democratie en dan organiseer je geen referenda. Dat laatste schijnt inmiddels voor 'ondemocratisch' door te gaan. Het volk moet werkelijk wat te zeggen krijgen, zo heette het. Wat het kreeg was een soort opiniepeiling zonder werkelijk gewicht.

Vroeger werd óver ons geregeerd, nu hebben wij inspraak en beslissen mee

In de nasleep van het Oekraïne-referendum hebben we geleerd wat dat betekent. Uiteindelijk werd de uitspraak daarvan door de regering gewiekst omzeild - en verzonk het volk nog dieper in de overtuiging dat het niets te zeggen had. Bij zo'n averechtse uitwerking kun je ofwel de hele zaak terugdraaien of des te resoluter voortgaan op de ingeslagen marsroute. Voor dat laatste schijnt er onder de bevolking een fikse meerderheid te zijn. Mij verbaast dat niet. Wanneer je iemand vraagt of hij meer of minder in de melk te brokkelen wil hebben, moet je stevig in je schoenen staan om een kruisje te zetten bij dat laatste. Wie laat zich die illusie graag ontnemen dat zijn mening de moeite waard is?