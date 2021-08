Na een formatieslaap van meer dan 160 dagen en een vakantiedutje van vier weken werd ik aangenaam wakker afgelopen weekeinde. Zowel PvdA als GroenLinks (GL) hield een ledencongres om hun flirt te bekrachtigen. Nog geen losbandige vrijage, maar toch een stap voorwaarts naar wat op een verstandshuwelijk kan gaan lijken. Natuurlijk kan men het formele besluit om als een links blok de formatieonderhandelingen in te gaan, een beetje gelijkstellen met het uitvinden van het warme water. Maar ook warm water kan reinigend werken.

Persoonlijk zou ik meer voelen voor het fuseren van deze partijen. En waarom niet aangevuld door SP en Bij1. Dit zou een welkom anti­dotum zijn voor de splinterdemo­cratie die al een eeuwigheid op een pernicieus kiesstelsel stoelt. En laat vervolgens het linkse voorbeeld ook voor de rest van het Mexicaanse leger uit de polders gelden. Zo zouden ook CDA, ChristenUnie, BBB en SGP samen kunnen smelten en VVD met JA21 terwijl D66 met Volt hun eigen symbiose zouden ondergaan. Als laatste zouden PVV en FvD samen voor eensgezinde popufolklore in de Kamer kunnen zorgen.

Als mijn berekeningen kloppen, keldert dan het parlementaire ballet der gekwetste ego’s van zeventien naar acht partijen wat ongeveer gelijkstaat met de toenmalige Tweede Kamer van eind negentiende eeuw. Een vooruitgang! Ideaal in mijn geforceerde utopie zou ook zijn dat verliezers gedwee en welbewust hun plek in de oppositiebanken innamen na de verkiezingen zodat winnaars ongehinderd zouden kunnen gaan formeren.

De verliezers aan de macht

Precies het tegenovergestelde van wat nu gebeurt. Met dank aan Sigrid Kaag zitten we sinds 167 dagen in een doodlopende formatiesteeg te hyperventileren: Kaag wenst haar electorale winst (vijf zetels) te ­verzilveren door PvdA en GL in de volgende regering te helpen. De twee partijen dus die op 17 maart het zwaarste verkiezingsverlies of -resultaat uit hun geschiedenis hebben geëvenaard (zes verlieszetels voor GL en laagste aantal gewonnen zetels voor PvdA).

Aan de hand van uitspraken van leden en leiders van deze partijen afgelopen weekeinde, heb ik geprobeerd me voor te stellen wat voor kabinet dat Rutte IV zou kunnen zijn. Zo hadden PvdA-leden het over “een vuist maken tegen de asociale rechtse politiek (van VVD en CDA)” of “in één blok die gure rechtse wind (van VVD en CDA) wegblazen”. Dit terwijl partijleider Ploumen over haar toekomstige coalitiepartners VVD en CDA zei: “We moeten die rechtse gasten naar links trekken”. Ze gaf ook toe: “Ik wil liever helemaal niet met Mark Rutte of de VVD”. Ter herinnering: zowel PvdA als GL heeft in april geprobeerd Rutte naar huis te sturen door een PVV-motie van wantrouwen te steunen.

Daarom zullen PvdA en GL, volgens Trouw, de formatie­gesprekken met hun onwelriekende toekomstige premier ‘met een knijper op de neus doen’. Onderhandelen in een minister-presidentiële ­kadaverlucht met wasknijpers tegen Rutte-geuren, elegant en gezellig! Wat het wordt? Onmiskenbaar een vecht- en zelfs stinkkabinet.

