Meer of minder aandacht aan Baudet besteden?

Tenminste, in het verslag van het debat stond geen woord over het voorval. Lezer Rien Westera uitte zijn teleurstelling daarover. Trouw had afstand moeten nemen van een Kamerlid dat een debat aangrijpt voor zo'n 'lachwekkende verkleedpartij' en er zo blijk van geeft dat debat niet serieus te nemen. De volgende ochtend kon Westra in het Trouw-commentaar toch een verwijzing lezen naar het optreden van Baudet, overigens zonder diens naam. De lezer was daar blij mee, liet hij weten.

Maar Baudet had niet zo maar iets geks aangedaan. Hij wilde laten zien met welk slecht materieel militairen op riskante missies gestuurd worden. Klachten daarover klinken al lange tijd van de mannen en vrouwen die het met deze laarzen en vesten moeten doen. En die hun helm moeten delen met een andere militair, omdat er niet voor iedereen één is. En die ook wel eens pang-pang moesten roepen tijdens een oefening omdat er onvoldoende munitie was.

De Volkskrant greep het optreden van Baudet aan om een winkelier aan het woord te laten, een ex-militair, bij wie Nederlandse militairen op eigen rekening betere laarzen, vesten en materieel komen kopen. Dat was inhoudelijk ook aan de orde bij het debat. Ondeugdelijke mortiergranaten veroorzaakten de dood van twee jonge militairen en bezorgden een derde zware verwondingen. Je zou dus kunnen verdedigen dat de uitdossing van Baudet functioneel was.

Thierry Baudet in kogelwerend vest. © ANP

Wat betekent dat voor een parlementaire redactie? Toch maar aandacht besteden aan zo'n minifractie van twee man, die bij aantreden opviel door het probleem van de vleugel op de werkkamer? Strikt genomen is het enige instrument dat een volksvertegenwoordiger tot beschikking heeft, het woord. Steekhoudende argumenten moeten overtuigen. Als dat niet werkt, kiest hij voor iets afwijkends, zoals aparte kleding, of weglopen. En daar houden de media van.

Maar wat is uiteindelijk het doel van die aandachttrekkerij? Om bij Baudet te blijven: wil hij daarmee zijn Forum voor Democratie meer leden bezorgen? Of wil hij dat de ogen van zijn mede-Kamerleden eindelijk eens opengaan voor de waardeloze kwaliteit van de spullen waarmee defensiemedewerkers moeten werken?

De parlementsredactie van Trouw kiest ervoor terughoudend te berichten over fracties die (nog) weinig politiek gewicht hebben. Ook, of misschien wel juist, als die toeren uithalen om op te vallen.

Wat vindt u: aandacht besteden aan Thierry Baudet, of eerst maar eens afwachten tot zijn partij tien of meer zetels heeft?

Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 10 oktober 12:00 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.