Meer nodig voor veilig drinkwater in Nederland

Goed en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte en essentieel voor de volksgezondheid. De beschikbaarheid '24/7' daarvan is in ons land volstrekt vanzelfsprekend. Zó vanzelfsprekend dat soms vergeten wordt wat hiervoor nodig is. De aanwezigheid van sporen van GenX in het rivierwater en het drinkwater in enkele regio's trekt veel aandacht. De hoeveelheden zijn heel erg klein en de kwaliteit van het drinkwater is absoluut niet in het geding. Maar het onderstreept dat die goede kwaliteit een kostbare verworvenheid is en dat de bronnen van ons drinkwater bedreigingen kennen. Bescherming van die bronnen vraagt meer ambitie en inzet.

Er moet steeds meer worden geïnvesteerd in zuivering van het grond- en op­per­vlak­te­wa­ter

Tien drinkwaterbedrijven maken in ons land drinkwater uit grond- of oppervlaktewater (rivieren, IJsselmeer). Qua kwaliteit en leveringszekerheid staan we in de wereldtop. Tot zover het goede nieuws. Feit is dat steeds meer moet worden geïnvesteerd in zuivering van het grond- en oppervlaktewater om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Terwijl al jaren de - Europese - afspraak is dat de bronnen van drinkwater schoner moeten worden, zodat minder hoeft te worden gezuiverd. In de praktijk gebeurt dus precies het tegenovergestelde. Uiteindelijk betaalt de consument hiervoor de rekening.

Belangrijke bedreigingen komen uit de hoek van de industrie en de landbouw, maar bijvoorbeeld ook medicijnresten vormen een groeiend vraagstuk. En de klimaatverandering - vaker voorkomende lage rivierstanden verhogen concentraties verontreinigingen - verscherpt die problemen. Incidenten als met GenX laten zien dat bij vergunningverlening aan de industrie niet altijd goed genoeg wordt gelet op de effecten voor de drinkwatervoorziening. Dat moet beter. De industrie moet transparant zijn over de stoffen die zij willen lozen. En taken en verantwoordelijkheden van overheden moeten worden verduidelijkt.

Overschrijding van de norm Bij de landbouw gaat het om gewasbeschermingsmiddelen en mest. De norm voor gewasbeschermingsmiddelen wordt in het grond- en oppervlaktewater nog vaak overschreden. Overbemesting is vooral een knelpunt bij grondwaterwinningen in het zuiden en oosten. Daar komen bijvoorbeeld overschrijdingen voor van de norm voor nitraat. Het is een actueel en omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven. Als het beleid niet flink wordt aangescherpt moeten bedrijven extra zuiveren, hun winningen aanpassen, of deze verplaatsen of sluiten. Samenwerking is de sleutel om de bestaande, hardnekkige én de nieuwe bedreigingen van de drink­wa­ter­bron­nen aan te pakken Verontreinigingen door industrie en landbouw bestaan al tientallen jaren. Bij de aanpak is veel bereikt, maar er resteren hardnekkige problemen. En er komen steeds meer nieuwe stoffen. Medicijnresten in het oppervlakte- en grondwater bijvoorbeeld. Door de vergrijzing zal dit probleem nog groter worden. Daarom is meer transparantie nodig over over de milieueffecten van medicijnen, naast nieuwe 'groene' medicijnen, het zuiveren van afvalwater bij ziekenhuizen en het inzamelen van ongebruikte geneesmiddelen. Onder leiding van het ministerie van infrastructuur en milieu is gestart met een 'ketenaanpak', maar deze staat nog in de kinderschoenen. Samenwerking is de sleutel om de bestaande, hardnekkige én de nieuwe bedreigingen van de drinkwaterbronnen aan te pakken. In 2016 ondertekenden veel betrokken partijen de intentieverklaring 'Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater'. Ook de drinkwaterbedrijven hebben dat met overtuiging en enthousiasme gedaan. Maar veel wordt overgelaten aan de goede wil en vrijwillige medewerking van de deelnemers. Voor échte vooruitgang is meer nodig: harde afspraken over inzet, financiering en resultaten. Een nieuw regeerakkoord dat duurzaamheid en klimaatbeleid ongetwijfeld hoog in het vaandel heeft, kan daar niet omheen. En de lozingen van GenX moeten snel worden teruggebracht.

