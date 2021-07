Meer moreel beraad graag ook bij talkshowredacties

Talkshows houden van dwarsliggers aan tafel. Tijdens de coronacrisis werd dan ook naarstig gezocht naar critici van het beleid, met als gevolg dat op tv de onzekerheid werd geaccentueerd. Deze redacties zouden na moeten denken over het effect daarvan, vindt Eric-Jan Tuininga, emeritus-hoogleraar Wetenschap en Samenleving VU en oud-presentator van KRO-programma Arena.

In Trouw wees Huub Evers erop dat journalisten bewuster moeten zijn van de morele kant van hun werk (Opinie,3 juli). Zijn pleidooi voor journalistieke ethiek gaat vooral over de schrijvende pers. Maar de coronacrisis bracht aan het licht dat ook tv-redacties hierop moeten worden aangesproken.

Crisisbeheersing is in deze gefragmenteerde samenleving afhankelijk van draagvlak. Tijdens de eerste golf was er grote saamhorigheid in ons land. De slogan ‘Alleen samen krijgen we corona eronder’ sloeg aan. Dat gevoel werd steeds minder, mede door journalistieke voorkeur voor dwarsliggende meningen. Een groeiend aantal talkshows leek naarstig te speuren naar critici van het beleid. Die waren er ruimschoots.

Morele vragen moeten aan de orde komen

De vraag rijst of de redacties van de talkshows zich bewust waren dat zij met al die tegendenkende wetenschappers de onzekerheid accentueerden. Het verbaast dan ook niet dat een groeiend aantal mensen anti-coronabeleid of anti-vaccinatie bleef.

Evers suggereert in zijn artikel dat in het redactie-overleg ook morele vragen aan de orde moeten komen. Ethiek is: ‘methodisch bezinnen op verantwoordelijk handelen’.

Voor redacties die dagelijks willen ‘scoren’ lijkt maatschappelijke verantwoordelijkheid een brug te ver. Immers, in de strijd om kijkcijfers zijn dwarsliggers altijd aantrekkelijk. Niets interessanter dan een BN’er die ook meent ‘er iets van te weten’ (Maurice de Hond). In een maatschappij waarin de gedachte dat ‘wetenschap ook maar een mening is’ oprukt, wordt crisisbeleid ondergraven.

Beter afgewogen selectie van deskundigen op tv

Ook aan de kant van de wetenschap heeft men geworsteld met de rol in het openbaar debat. Wetenschap ontwikkelt zich door twijfel en controverses. Dus dwarsliggers zijn meer dan welkom, maar wel graag binnenskamers.

In de hectiek van de crisis is een afwijkend standpunt gewoon nieuws. Dat men daarmee het draagvlak voor het beleid ondermijnt, is secundair. Toch zou het de omroepen sieren als zij nu, terugkijkend op hun rol, zichzelf dergelijke vragen gaan stellen. Laten ook de talkshowredacties leren van deze crisis. Moreel beraad noemt Evers dat in zijn artikel. Idealiter levert dat een beter afgewogen selectie van deskundigen op televisie op. Een wetenschapsjournalist op de redactie kan dan ook behulpzaam zijn. Enige bezinning is in Hilversum hoe dan ook welkom, opdat men zich het nadeel van te veel twijfel realiseert.

