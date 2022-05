Meer arbeidsmigratie? Betaal eerst fatsoenlijk voor laaggeschoold werk

Steeds weer als de krapte op de arbeidsmarkt nijpend wordt, komen werkgevers met hun pleidooi voor meer arbeidsmigratie. Omdat we die handjes zo hard nodig hebben. De Europese Commissie luistert hiernaar. Ze kwam recent met een plan om gereguleerd meer arbeidsmigranten toe te laten. Niet alleen kenniswerkers, maar ook laaggeschoolden van buiten Europa.

De werkgeversvoorzitter omarmde dit voorstel. Het zint de werkgevers niet dat in het coalitieakkoord alleen staat dat het kabinet ‘meer grip’ op arbeidsmigratie wil hebben. Voorzitter Ingrid Thijssen vindt dat politici eindelijk ‘dapper’ moeten zijn, en toegeven dat Nederland niet meer zonder arbeidsmigranten kan.

Maar klopt dit wel? Er staan nog steeds 1,2 miljoen mensen aan de kant in Nederland. Een deel hiervan is met extra hulp en scholing heus weer aan het werk te krijgen. In heel Europa is er een onbenut arbeidspotentieel van 32 miljoen mensen. Waarom wordt hier zo weinig werk van gemaakt?

Er valt ook nog veel te winnen als parttime-werknemers iets meer uren per week zouden gaan werken, als ouderen wat langer blijven doorwerken of als asielzoekers sneller aan de slag mogen. En als werkgevers bereid zouden zijn fatsoenlijk te betalen voor laaggeschoold werk, zal het aanbod van arbeid uit eigen land vanzelf toenemen.

Paard achter de wagen

Het is veel te gemakkelijk om meer laaggeschoolde arbeidsmigranten aan te trekken. Want wegen de nadelen van arbeidsmigratie wel op tegen de voordelen, vroeg Rits de Boer, baas van de Nederlandse arbeidsinspectie, zich onlangs terecht af. Hij beschreef in het jaarverslag uitgebreid de misstanden die de Arbeidsinspectie dagelijks tegenkomt, zoals uitbuiting, intimidaties, slechte huisvesting en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg.

Hij concludeerde dat het recht op menselijke waardigheid blijkbaar niet geldt voor Poolse of Roemeense arbeidsmigranten. Volgens De Boer profiteren vooral werkgevers en uitzendbureaus van goedkope arbeidsmigranten, terwijl de lasten en kosten ervan bij de samenleving worden neergelegd.

Dat is het paard achter de wagen spannen. De negatieve maatschappelijke effecten van arbeidsmigratie zijn inderdaad overal zichtbaar: in het milieu, de woningmarkt, het onderwijs of de zorg. Met nog meer arbeidsmigranten neemt de druk op sociale voorzieningen ook navenant toe. Dat heet de ‘migratie-paradox’.

En er is al veel achterstallig werk te doen. De overheid moet eindelijk de vele misstanden serieus aanpakken. Daar is veel te lang van weggekeken. Maar de politiek moet ook met de migratie-paradox aan de slag. Een eerlijke keuze maken tussen de economische voordelen en de maatschappelijke nadelen van arbeidsmigratie, ook vanuit het oogpunt van het welzijn van de migranten zelf. Dat zou pas echt dapper zijn van de politiek.