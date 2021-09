Meer aandacht graag voor de driewielfiets en de e-tribike

Simon Buschman en zijn vrouw Carla, tachtigers, fietsen na twee ongevallen op een driewieler. Het voelt veiliger en mensen houden meer rekening met hen.

Carla, echtgenote, wordt tijdens het fietsen door een langsscherende wielrenner geschampt, valt met haar hoofd op een scherpe stoeprand, is ruim een minuut buiten westen: zware hersenschudding. Na een paar maanden slaat het stuur van de e-bike verkeerd om, Carla valt achterwaarts, opnieuw hersenschudding en een gebarsten fietshelm. Tijdens de maanden van herstel besluiten we af te zien van de e-bike en te kiezen voor een driewieler, een e-tribike.

Die maanden zijn voor haar ook nodig om te wennen aan het idee. Ook de neuroloog raadt haar ten zeerste de e-tribike aan. We nemen de tijd (fietsen intussen niet, missen dat zeer) om tot een keuze te ­komen. Dan gaat er voor ons een nieuwe wereld open. We fietsen als het even kan elke dag 25 à 30 kilometer, vooral in het prachtige gebied van de Utrechtse Heuvelrug, maar ook om boodschappen te doen en vrienden te bezoeken. Bij Carla zijn de nare e-bike-ervaringen langzaamaan verwerkt.

Onze e-tribike gaat hooguit 25 kilometer per uur, maar geeft vooral het kalme en zekere gevoel dat we niet van de fiets kunnen vallen of omslaan. Het is of we meer ontspannen maar toch geconcentreerder ‘driewielen’. Het voortdurend op de fiets balanceren is zo anders geworden. En: men houdt ook meer rekening met ons, wat zeer interessant is, alsof een driewieler erom vraagt.

Een nieuwe opdracht voor huisartsen en gemeenten

We horen dat een driewielfietser kwetsbaarder zou zijn. Dat is meestal ook zo; bijvoorbeeld voor ­iemand met parkinson of lichte evenwichtsproblemen. Maar vooral gezien de leeftijd: Carla en ik zijn tachtigers.

Xander Zuidema, pijnbehan­delaar in het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist, vindt dat mensen vanaf zeventig jaar voor een driewieler zouden moeten kiezen. Hij is daar stellig in, omdat hij bijna dagelijks mensen ziet met ernstige pijnklachten na een fietsincident. Bij het ouder worden lopen de motoriek en het reactievermogen niet altijd meer gelijk op. Een kleine verstoring erin kan al heel lastige gevolgen ­hebben, en niet alleen op de fiets.

Hier ligt een belangrijke (nieuwe) taak voor de huisartsen. En een ­opdracht voor de gemeenten: beter onderhoud van de fietspaden, vooral door asfaltering, en waar mogelijk verbreding. Denk ook aan al die paaltjes en te scherpe bochten. ­Fietsers die op de paden harder racen dan 35 kilometer dient de ­politie te bekeuren.

Kortom, meer aandacht graag voor de driewielfiets en de e-tribike.

