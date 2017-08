Meedoen met een smartphone

Veel ouders zullen zich de afgelopen vakantieweken weer hebben geërgerd aan hun pubers die alleen maar oog hadden voor dat schermpje in hun handpalm, als die vaders en moeders zelf niet te druk waren met net zo’n schermpje. En dan gaat de gemeente Den Haag ze nog eens gratis uitdelen ook. Aan kinderen, als was het een eerste levensbehoefte. Enkele andere gemeenten hebben plannen voor vergelijkbare initiatieven.

Daarvoor is een budget: het ministerie van sociale zaken heeft een pot van honderd miljoen euro voor armoedebestrijding bij kinderen. Vraag is of dat publieke geld wel moet worden besteed aan smartphones. De Stichting Leergeld, die de telefoontjes in Den Haag in bruikleen geeft aan duizend brugklassers, verstrekt bijvoorbeeld ook computers, fietsen en muziekinstrumenten aan kinderen uit arme gezinnen.

Publiek geld

Niemand zal er iets op tegen hebben dat kinderen kunnen sporten en muziek maken, ook als hun ouders het niet breed hebben. En als middelbare scholier kun je het echt niet meer redden zonder computer. Maar heeft elk kind een mobieltje nodig om mee te kunnen doen? Cynisch gezegd, zodat alle kinderen, rijk en arm, zich van hun huiswerk kunnen laten afleiden, mee kunnen doen aan digitaal pesten, of tot na middernacht mee kunnen chatten en filmpjes kijken?

Je moet je bovendien bij dergelijke regelingen afvragen of het echt nodig is publiek geld in te zetten - zo hoog zijn de abonnementskosten voor mobiel internet niet meer, en 13-jarigen mogen zelf al een zakcentje verdienen met klusjes en vakantiebaantjes. Dergelijke publieke verstrekkingen aan minimagezinnen leveren bovendien een bijdrage aan de armoedeval. Kunnen die niet beter prikkels krijgen om hun leven structureel te verbeteren met betaald werk?

Die overwegingen snijden hout. En toch is het goed dat er armoedebeleid is dat niet puur gericht is op voldoende inkomen om in leven te blijven. Zonder met geld te smijten, moet er enige ruimte zijn om mensen ook maatschappelijk mee te laten doen, zeker ook kinderen. Scholen communiceren met kinderen via smartphones over praktische zaken als huiswerk en lesroosters, in de klas worden ze gebruikt voor opdrachten. Buiten schooltijd hebben ze, of dat nu leuk is of niet, een belangrijke plaats in het netwerk van kinderen. Zij zitten in een levensfase waarin ze de sociale vaardigheden aanleren die ze later in het leven hard nodig hebben. Daarbij past geen digitaal isolement.

