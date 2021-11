Mede door bezuinigingen waren de coronarellen mogelijk

Treed keihard op tegen reljongeren, vindt de regering. Maar die heeft onvoldoende geïnvesteerd in een omgeving die zulk geweld kan voorkomen, betoogt Herman de Muinck oud-docent en veiligheidscoördinator in het voortgezet onderwijs.

Minister Grapperhaus van justitie en veiligheid hoorde ik op televisie krachtige woorden spreken. Hij zou de schade van de coronaprotesten verhalen op de aangehouden vandalen. Ook riep hij de Nederlandse samenleving op eensgezind op te trekken.

Nu kleine groepen losgeslagen jongeren zelfs openlijk politiemensen, ambulancemedewerkers en brandweerlieden menen te kunnen bedreigen en te trotseren, is samenwerken inderdaad van groot belang. We mogen niet wegkijken, maar moeten samen helpen deze terreur te voorkomen of bestrijden.

Maar laten we dan ook het landelijk veiligheidsbeleid eens onder de loep te nemen. Mede door bezuinigingen op de politiecapaciteit konden criminele activiteiten de afgelopen tien jaar welig tieren. Drie kabinetten onder Rutte hebben slecht geluisterd en gehandeld. Verschillende rapporten en signalen vanuit de politie, maar ook vanuit onderwijs en maatschappelijke instanties wezen op een verontrustende toename van bedreigingen, vernielingen en andere criminele activiteiten.

De prangende vraag is steeds: waarom lukt het niet om criminele plannen tijdig aan te pakken? Minister Grapperhaus spreekt over een veelkoppig monster. Maar de aanpak van zo’n monster heeft alleen kans van slagen als er breder wordt samengewerkt. Behalve het optuigen van een ‘speciaal interventieteam’ moet er ook meer geïnvesteerd worden in preventie en handhaving op straat en in de wijk.

Maatschappelijke stages

Natuurlijk moeten ouders en verzorgers, scholen en maatschappelijke instellingen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Door mijn 40-jarige baan op een grote middelbare school, als gymdocent en coördinator van

de Gezonde en Veilige School, weet ik maar al te goed dat je elkaar nodig hebt in het realiseren en vasthouden van een veilige-schoolsamenleving als voorportaal op de grote samenleving.

Maar ik heb ook gezien hoe de Haagse politiek heeft bezuinigd op maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs, op jeugd- en wijkagenten en jeugd- en verslavingszorg.

Hoogste tijd dat justitieminister Grapperhaus, onderwijsminister Slob, gezondheidsminister De Jonge en minister Ollongren van binnenlandse zaken gezamenlijk gaan inzien dat ze met hun ministeries veel intensiever en breder moeten gaan samenwerken. De politie kan dit probleem niet alleen oplossen. Alle ministeries en burgers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid.

Vroeger adverteerde de politie met de slogan ‘Die pet past ons allemaal’. Die poster mag van mij direct weer van stal worden gehaald.

