Max, leer wat van Kjeld, Sanne en Henk

Ik was vroeger zó zenuwachtig voor wedstrijden, dat ik op het startblok hartkloppingen had. Op belangrijke races zwom ik nooit snel, de spanning werkte verlammend. Dagen van tevoren had ik al nachtmerries. Maar het lag nooit aan mij, hoor. Soms kreeg de vrijwilliger die mijn tijd klokte de schuld. Dat excuus kon ik niet gebruiken als er elektronische tijdwaarneming aanwezig was. Maar dan verzon ik wel wat anders.

Door het geduw van Max Verstappen moest ik even denken aan de draak die ik vroeger was. Max reageerde vorige week als een ontplofte puber op een grijnzende Ocon. Hij gaf zijn concurrent, die hem van de baan had gereden, na afloop drie keer een duw en kreeg daar een taakstraf voor.

Verliezen moet je leren. Dat betekent niet dat het ooit makkelijk wordt om met tegenslagen om te gaan.

Volkskrant-collega John Volkers suggereerde in een column op de site voor sportjournalisten dat de journalistiek Max misschien een 'duwtje' richting volwassenheid kon geven.

Leer van je collega's Mijn voorstel: Max, leer wat van je collega's. Kjeld Nuis verloor afgelopen weekeinde twee keer van een Rus. Hij verscheen met een glimlach voor de camera van de NOS. "O, het doet zeker pijn, hoor", reageerde de tweevoudig olympisch kampioen. Natuurlijk had Nuis willen winnen. Maar hij was een te makkelijke prooi geweest voor zo'n snelle man. Nuis was op waarde geklopt, zo concludeerde hij zelf. Max, ga eens praten met Sanne Wevers. De regerend olympisch kampioene op balk was twee weken geleden een haar verwijderd van een WK-plak. In één seconde gooide ze een heel jaar training weg. Wevers viel van de balk af en was daarna kansloos voor het podium. Twee krachttermen ontsnapten uit haar mond, onhoorbaar voor wie niet pal naast haar stond. Wie kon liplezen, wist wat ze zei. Wevers herpakte zich meteen. Korte tijd na haar mislukte finale sprak ze wijze woorden. Het verlies werd meteen gerelativeerd. Ze kon zichzelf niets verwijten, ze had er in de aanloop naar de WK in Doha alles aan gedaan. Wevers was 'heel erg teleurgesteld', maar de wereld zou echt niet vergaan. Als ze terug zou gaan naar de trainingshal om haar werk te doen, ging er weer een kans komen, zei ze. De turnster had naar eigen zeggen nog veel te veel ambities om het zo zwaar te laten wegen.

Verliezen moet je leren Ik vond dat knap, zo vlak na een bittere pil. Verliezen moet je leren. Dat betekent niet dat het ooit makkelijk wordt om met tegenslagen om te gaan, zeker niet als je Henk Grol heet. Ook hij moest een nederlaag accepteren, gisteren op de Grand Prix in Den Haag. De judoka had met groots machtsvertoon de titel willen pakken voor zijn sponsors en familie, die op de tribune zaten. Maar hij werd vernederd door de Rus Alexander Mikhaylin, die hem in de eerste ronde uitschakelde. Verloren van 'vergane glorie', zoals Grol de 39-jarige Rus noemde. Grol schaamde zich diep. Het duurde lang voordat hij zich meldde om met de pers te praten. Geen idee of hij zijn bidon na de nederlaag boos in een hoekje smeet, of dat hij zijn vuisten op een muur losliet. De geboren Veendammer verscheen uiteindelijk met de kalmte van een zenmonnik in de mixed zone om zijn verlies te duiden. Grol lijkt me er niet het type voor een traan laten in de kleedkamer, zoals ik vroeger deed. Ik ga ervan uit dat hij gewoon aanspreekbaar was voor familie. Max, kijk vooral ook naar Henk Grol. Sportjournalist Eline van Suchtelen vervangt momenteel Marijn de Vries die met vakantie is. Lees hier meer columns.

