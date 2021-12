Massavaccinatie remt juist de ontwikkeling van nieuwe virusvarianten

Zorgt massavaccinatie voor de groei van resistente varianten van het coronavirus? Een onbestreden virus heeft juist meer kans om te muteren dan een virus dat wordt ingedamd door massavaccinatie, is de reactie van Rampal Etienne, evolutionair ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Daniël Miedema stelt in een opiniestuk van 12 december dat we moeten stoppen met massale vaccinatie, omdat dit selectievoordeel zou opleveren voor nieuwe, gevaarlijkere varianten van het coronavirus. Als alternatief stelt Miedema vaccinatie van kwetsbare groepen voor. De onderliggende redenering klopt echter niet helemaal.

Het is niet zo dat de varianten pas opduiken omdat een groot deel van de bevolking afweer heeft opgebouwd. De varianten duiken altijd op: de alfa- en deltavariant waren er al voordat grote delen van de bevolking waren ingeënt, en zijn ontstaan daar waar juist nog niet veel gevaccineerd was.

Ieder individueel virusdeeltje (een virion) heeft een kleine kans om te muteren naar een nieuwe variant (als hij door zijn gastheercel wordt gekopieerd). De meeste mutaties zullen geen voordeel opleveren. Maar de kans dat er een variant ontstaat die besmettelijker of gevaarlijker is dan de dominante variant zal toenemen naarmate er meer virionen zijn. Een onbestreden virus heeft dus vrij spel om te muteren naar besmettelijkere en gevaarlijkere varianten. Als de verspreiding van het virus ingedamd kan worden, ofwel door vaccinatie, ofwel door social distancing, dan levert dat een kleinere poel aan virionen op, waarin nieuwe varianten minder makkelijk kunnen ontstaan.

Alleen als een nieuwe variant het vaccin, dat is bedoeld voor de oude variant, kan omzeilen, terwijl hij zich zonder dat vaccin minder kan verspreiden dan de oude variant, is er sprake van selectiedruk van het vaccin, die in het voordeel werkt van de nieuwe variant. In die situatie zijn we echter nog niet: er ontstaan nieuwe varianten die besmettelijker of gevaarlijker zijn dan de oude, met of zonder vaccin. De uitdaging ligt erin om een vaccin te ontwikkelen dat de waarschijnlijke nieuwe varianten de baas kan. Dat wordt ieder jaar geprobeerd met het griepvaccin, en het is te hopen dat we de strijd tegen het coronavirus ook in zo’n fase kunnen brengen.

Dan kun je inderdaad, net als bij het griepvirus, vaccinatie beperken tot de risicogroepen. We moeten dan nog wel veel meer leren over wat precies de risicofactoren zijn.

