Maskers moeten, daar komen zelfs Republikeinen achter

In Nederland woedt de discussie nog volop over het nut van mondkapjes oftewel, zoals het in de VS iets dreigender heet – maskers. Beschermen ze de drager of degenen die zich binnen anderhalve meter bevinden? Of werken ze omdat ze je bewuster maken van de mogelijke aanwezigheid van het virus, en dus voorzichtiger?

In de VS is de discussie in het openbaar beslecht. Zelfs Donald Trump, in zijn meer lucide uitspraken over de pandemie, bepleit het dragen ervan, onder het motto: “We hebben alles nodig wat we kunnen krijgen.”

In de praktijk doet iedereen het. In een onderzoek van peilingbureau Gallup zei half juli 44 procent van de Amerikanen dat ze altijd een mondkapje dragen als ze zich onder andere mensen begeven. Nog eens 28 procent zei dat ‘erg vaak’ te doen, samen dus 72 procent. Slechts 18 procent doet het zelden of nooit.

Veel Republikeinen

Bij die laatste groep zitten verhoudingsgewijs veel Republikeinen. In een andere enquête, van tv-netwerk NBC, zei 97 procent van de Democraten dat ze meestal of altijd een mondkapje dragen, terwijl dat percentage bij Republikeinen met 71 procent behoorlijk wat lager ligt.

Maar nu is Herman Cain dood. De flamboyante zwarte pizza-ondernemer, in 2012 eventjes de meest populaire Republikeinse gegadigde voor het presidentschap en na 2016 Trump-aanhanger, bezweek afgelopen week aan corona. En het is niet ondenkbaar dat hij die besmetting heeft opgelopen tijdens Trumps laatste grote verkiezingsbijeenkomst in Tulsa in Oklahoma. Cain werd daar tenminste gesignaleerd zonder mondkapje.

Bijna-botsingen

Het virus was in Tulsa ongetwijfeld aanwezig, ook al viel de opkomst met ruim zesduizend mensen zwaar tegen. Daarmee kwam het ook angstig dicht in de buurt van Donald Trump. En de bijna-botsingen volgen elkaar sindsdien in steeds sneller tempo op. Deze week werd ook bekend dat Trumps adviseur nationale veiligheid, Robert O’Brien, besmet is.

En woensdag kreeg het Texaanse Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Louie Gohmert te horen, vlak voor hij met de president naar zijn thuisstaat zou reizen aan boord van Air Force One, dat hij positief was getest. Zonder dat eervolle ticket, waarvoor een test verplicht is, had hij niet eens geweten dat hij besmet was, want Gohmert neemt het niet zo zwaar op allemaal met dat virus. Terwijl veel van zijn partijgenoten zich inmiddels aan de dringende adviezen hielden en mond en neus bedekten, liep Gohmert in het Capitool graag zonder mondkapje rond.

Collega's besmet

Het is niet ondenkbaar dat hij de afgelopen dagen collega’s en andere belangrijke functionarissen heeft besmet. Minister van justitie William Barr had bijvoorbeeld een ontmoeting met hem – maar een test bracht hem goed nieuws.

De besmetting van Gohmert had twee directe gevolgen. Ten eerste stelde de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, per direct het dragen van het mondkapje verplicht in de vergaderzaal en de wandelgangen. Ten tweede leidde het tot een golf van onrust, en lekken naar de pers, van medewerkers van Congresleden, die vinden dat ze om politieke redenen meer risico moeten lopen dan gerechtvaardigd is. Om te beginnen ontstond er onrust bij de medewerkers van Gohmert, die door hem niet direct werden gewaarschuwd dat hij besmet was.

Voorbeeld voor Amerika

Toen website Politico het nieuws daarover hoorde en commentaar vroeg aan zijn personeel, kwam er een email binnen, waarvan ze de afzender uiteraard niet bekendmaakten, maar die luidde: “Jake, bedankt dat je ons liet weten dat Louie positief is getest voor het coronavirus. Wanneer je je verhaal schrijft, kun je dan het feit erin opnemen dat Louie de hele staf verplicht om op kantoor te zijn, inclusief drie stagiaires, zodat ‘we een voorbeeld voor Amerika kunnen zijn hoe je veilig van het slot gaat’. Als je verder onderzoek doet naar ons kantoor, dan is het een goed idee om te informeren hoe vaak mensen berispt worden omdat ze mondkapjes dragen.”

Het Congres is in zijn houding tegenover mondkapjes, en meer in het algemeen in zijn ontzag voor het coronavirus, even verdeeld als de VS. Meestal is het te prijzen als de volksvertegenwoordiging een goede afspiegeling is van het land. Maar in dit geval is het wachten op ernstige ongelukken. Zoals die in de rest van de VS al bij tienduizenden gebeuren.

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.