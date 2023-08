Marokkanen zijn als probleemgeval uit de media verdwenen

Lijsttrekker van de VVD, Dilan Yesilgöz, gaf aan samenwerking met de PVV niet bij voorbaat uit te sluiten. Geert Wilders daarentegen gunt bewindslieden met een dubbele nationaliteit geen plek. Met iemand die zich zo fel opstelt jegens niet-Westerse politici zou je verwachten dat juist Yesilgöz, Koerdische dochter van een politieke vluchteling, zich principieel opstelt. Het Haagse spel staat op de wagen. Yesilgöz verkiest de open houding om straks stemmen af te snoepen van het electoraat van de PVV.

Wat betreft de politieke carrière van Geert Wilders, die ziet er slecht uit. Islam en Marokkanen, waaraan hij zijn succes te danken had, verliezen aan aantrekkingskracht. Rond de koranverbrandingen in Zweden klinken vooral gematigde, Europese stemmen die oproepen tot dialoog en verbroedering.

Steeds duidelijker wordt dat koranverbranders zielige idioten zijn. In Nederland verdwijnen Marokkanen als probleemgroep geruisloos uit de media en verschijnen elders als een soort sociale wonderolie. Steeds meer Marokkanen kiezen voor een carrière in de zorg, de nieuwe groeimotor van vergrijzend Nederland, dus de kans is groot dat er straks aan het verpleegbed van uw geliefde een zoetgevooisde Marokkaanse Nederlander staat. Een bevriend bankier deed me kond van zijn ambitie om de zorg in te gaan, wat me niets verbaast, want Marokkanen zijn familiemensen. Je bent je de hele dag aan het bekommeren om die ene brekebeen in het disfunctionele gezin.

De nieuwe leider van de CDA Henri Bontenbal heeft een punt, wanneer hij stelt dat alleenstaande Marokkaanse vrouwen het makkelijker hebben dan hun Nederlandse lotgenoten uit Rotterdam-Zuid, die eerste groep heeft altijd een netwerk om op terug te vallen.

Je om elkaar bekommeren is een Marokkaanse neurose. Sociale cohesie zit in de couscous, want die moet gezamenlijk genuttigd worden. Er is altijd wel iemand die buitenboord dreigt te vallen, er staat altijd wel iemand klaar om hem of haar op te vangen. Ik chargeer bewust om de misantropen de stuipen op het lijf te dragen.

Die verbroedering zag ik ook terug in de geweldige serie van Jalal Bouzamour, Mocronado’s, waarin hij vijf Marokkaanse gepensioneerden laat terugkijken op hun leven. Ik kon de verhalen niet met droge ogen bekijken. Het onderliggende verband van hun levensverhalen is je eigenbelang opzij zetten om een gemeenschappelijk doel te halen. Opmerkelijk genoeg prijzen ze ook de Nederlandse gastvrijheid van Nederland in de jaren zeventig.

Hun verhalen zijn herkenbaar, maar wat is het fijn dat ze ook eens op de Hollandse treurbuis wordt verteld. De warme deken van de Marokkaanse bekommernis heeft ook een schaduwzijde, pure individualisten staan er alleen voor en moeten heel wat slikken. Maar niemand kan eromheen dat de Nederlands-Marokkaanse normen en waarden goud waar zijn in deze kille, zakelijke tijden waarin de armoedeval grote groepen heeft meegesleurd.

Uiteindelijk zullen deze Marokkaanse ervaringen de Nederlandse maatschappij door de volgende economische crisis trekken. Gematigdheid, bekommernis en een eindeloos vermogen om elkaar te verdragen.

Teruglopend uit een volkswijk in Tanger kocht ik een grote fles water, een mij tegemoetkomende man, type aan lager wal geraakt, vroeg me om het lege flesje dat hij in zijn hand droeg bij te vullen wat ik volgaarne voor hem deed. Een voorbijganger die de geste aanschouwde riep naar me: “Moge Allah je belonen,” ik weet niet of Allah me gaat belonen maar voelde me eventjes opgenomen in de gemeenschap van de goeden.