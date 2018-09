Marokkanen die scrabbelen op Vlieland, dat is de wereld op zijn kop

Amber kijkt met grote ogen naar de boot. "Deze boot brengt ons naar het sprookjeseiland", zeg ik tegen haar. Bij aankomst blijkt er over het sprookjeseiland een grauwsluier van slecht weer te liggen. "Sorry, Amber." Amber zegt: "Sprookjeseiland is nat." Met Amber schuil ik onder een boom. Saida kijkt beteuterd. "Marokkanen kamperen niet." Voor haar is kamperen ongemak, voor mij een mythisch gebeuren.

Op Vlieland lijkt de rest van Nederland er niet meer toe te doen; grijze wolken overal. Wanneer de avond valt, komen we erachter dat we beddengoed tekortkomen. We liggen te rillen. We zijn bar slecht voorbereid op survivaleiland aangekomen. Ik klem me aan Saida vast. "Jij bent mijn kussen." De stortregens brengen zo'n groot kabaal voort dat ik er wakker van schrik. De dikke druppels knallen als pistoolschoten op het tentzeil. Amber slaapt diep. Saida wordt chagrijnig wakker. "Marokkanen kamperen niet," zegt Saida.

Ik voeg me bij het gezelschap waarmee we optrekken. Ik klaag over de regen. "De tent maakt van de regen een klankbord," zegt een kampeerder opgewekt. Zo had ik er nog niet naar gekeken, het gebeuk van de natuur op onze behuizing maakt van ons verblijf een groot auditorium! De andere kampeerders maken een uitgeruste indruk. Een zegt: "Het valt wel mee met de regen. 's Avonds regent het. Overdag is het prima te doen."

Protestants masochisme

Dit moet ik Saida vertellen: voor de Nederlander is het glas altijd halfvol. Wanneer hij gekozen heeft voor de omstandigheden, plooit hij zich zo goed en zo kwaad als het gaat naar die omstandigheden.

Nederlanderschap begint in het kamperen. Kamperen is de weg naar autonomie. Waar de Nederlander zijn tentharing kan slaan, is alles onder controle. We doen alsof we holenmensen zijn. We nemen afstand van alle overbodige luxe. En we bejubelen de schraalheid van het bestaan. Dit is het echte leven.

Zo probeer ik ook mijn vrouw binnenboord te houden. "Voel je die frisse lucht?" Ze zegt:"Je bent nu wel erg Nederlands aan het doen."

"Wat ruikt de Marokkaan?"

"Nattigheid."

Een zekere dosis van protestants masochisme aan de dag leggen om de meest donkere momenten te doorstaan, dat is wat ik zie in het kamperen. Zo vangt de Nederlander elke vorm van tegenslag op. Slecht weer bestaat hier niet. Saida zegt: "Kamperen deed je vroeger. Toen je arm was." Arme mensen werden rijk. En weer arm. Kamperen is de gelofte van armoede uitdragen.