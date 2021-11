Mark, ze zeggen dat je van rubber bent maar nu lijkt het nat zand te worden

Je bent de premier van het land en op maandagochtend, na een weekeinde van rellen en geweld, zul je toch iets moeten zeggen. De hele zondag zag je op buitenlandse tv-stations de beelden van een brandend Rotterdam voorbij zoeven. Af en toe werd je door Europese ambtgenoten gebeld: ‘Hé Mark, is het oorlog bij jullie?’

Maar hoe kun je hun uitleggen dat je in deze sterke fase van de pandemie nog steeds zwak en demissionair bent? Dat je zes maanden nodig had na de verkiezingen om voor elkaar te krijgen dat je winnende coalitie voortgezet kon worden? Dat je vervolgens met je partners sinds bijna twee maanden bezig bent om alleen rekensommetjes en compromissen op papier te zetten, die soms in een treincoupé worden achtergelaten? Lastig.

Die vermaledijde Maurice

Maar dit is niet alles. Op zondagochtend, zoals gewoonlijk na tien uur, heb je een blik op de site van Maurice de Hond geworpen voor een laatste stand van zaken. Je schrok: ‘Toenemende polarisatie onder electoraat’ stond er boven de grafieken geschreven. Daarbij gooide die vermaledijde Maurice nog een bak frituurolie over zijn smeulende bevindingen: ‘Er is iets aan de gang onder het electoraat dat ik niet eerder in deze mate ben tegengekomen.’ Verrek, in een maand tijd is je eigen VVD drie zetels kwijt!

Ze zeggen dat je van rubber bent maar nu lijkt het nat zand te worden. Bij je coalitievriendjes is het nog veel erger: het maandenlang geënsceneerde ‘nieuw leiderschap’ van Sigrid leidt nu naar een verlies van acht zetels voor D66. En bij het CDA is dit zelfs een recordverlies van tien zetels. Je kunt het nu op je vingers natellen: van de 78 coalitiezetels die gewonnen werden bij de verkiezingen, zijn er nog maar 59 over.

‘Idioten!’, zo ga je de relschoppers van afgelopen weekeinde noemen. Je had ook ‘imbecielen’, ‘tuig’ of ‘mafkezen’ kunnen kiezen, allemaal juist, maar ‘idioten’ bekt lekker voor de camera’s. Maar dan komt die ene vraag van de opgetrommelde pers vlak voor een ministerieel overleg: of je niet iets herkent van ‘frustratie’ bij die idioten? Je bloed kookt: “Nee, wat hier vrijdag gebeurde komt daar niet uit voort. Dit is gewoon een kans aangrijpen om onder het mom van ‘we zijn zo boos over corona’ eens even uit te kunnen halen.” Maar is het wel zo? Zit er bij die hooligans, wappies of principieel ongevaccineerden die zich in Rotterdam schandelijk gedroegen, soms niet een flinke dosis maatschappelijke en sociale frustratie in hun cortex cerebri?

De voetbalwedstrijden met publiek, het vuurwerk, de sinterklaasintochten, de avonden in de kroeg zijn hun in een mum van tijd afgepakt. Daarvoor in de plaats kregen ze een QR-code en straks een 2G voor de kiezen. Akkoord, het zijn idioten en dat zag het hele land met terechte verontwaardiging. Maar kun je hun ook de bron van hun idioterie, na bijna twee jaar ontwrichting en vrijheidberovende maatregelen, zomaar ontzeggen? Ligt soms niet een torenhoge frustratie aan de basis van hun verwerpelijke gedrag? En zijn het gewone idioten of diep gefrustreerde idioten?

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.