Mark Rutte is een slechte personeelschef

Een kabinetscrisis ontstond vroeger over heikele kwesties als de val van Srebrenica. Het huidige kabinet kampt met een ander probleem: voortijdig vertrekkende bewindslieden, ziet Luc Rullens beleidsadviseur bij de gemeente Zwijndrecht.

Normaliter spreekt men over een kabinetscrisis wanneer er inhoudelijk hoogoplopende onenigheid leeft in het team van de premier. We kennen vele voorbeelden, zoals de crisis ten tijde van PvdA-premier Wim Kok over de val van Srebrenica. Dat was een enorm gevoelig onderwerp dat de voortgang van een kabinet onmogelijk maakte.

Anno 2021 gaan kabinetsconflicten nauwelijks nog over het openbaar bespreken van de inhoud van bepaalde slepende dossiers. Natuurlijk bracht de toeslagenaffaire begin dit jaar het kabinet ten val. Maar in hoeverre konden we daar spreken van een conflict, gezien de haast geruisloze val? Maanden werd gepraat en menig Catshuissessie werd belegd. Toen de val daar was, werden de rijen hermetisch gesloten en was van een politieke crisis amper sprake.

Een nieuwe vorm van crisis

Het gevolg van de val van een kabinet is de overgang van missionaire naar demissionaire staat. Er worden dan geen grote koerswijzigingen meer ingezet. Tot de hernieuwde bordesfoto past men op de winkel. Tijdens de huidige coronapandemie is dit lastig te verkopen. Momenteel passeren wekelijks forse koerswijzigingen het schip van de Nederlandse natie.

De huidige generatie kabinetspolitici heeft echter een nieuwe vorm van crisis in het Haagse spel gebracht: die van een uiterst wankel personeelsbeleid. Dit moet een pijnlijke gewaarwording zijn voor een ‘derdegraads-premier’. Hij was in een vorig leven namelijk zelf human resource manager, of in gewoon Nederlands, personeelschef.

De handdoek in de ring

In ieder kabinet komen afzonderlijke ministers ten val, dat is deel van onze politieke historie. Rutte III zal echter de geschiedenis ingaan als kabinet dat amper wist op te staan van struikelende kabinetsleden. Vijf ziekmeldingen, vier afzonderlijk gevallen bewindspersonen en als kers op de taart een minister en een staatssecretaris die hun termijn niet uit wílden dienen.

Twee ontwikkelingen zijn erg pijnlijk. Allereerst is de druk op bewindspersonen zo hoog dat overspannenheid en daarmee lichamelijke klachten aan de orde van de dag zijn. Ten tweede vindt men een private baan met een fors salaris belangrijker dan de eer om het land te dienen als bewindspersoon. Stientje van Veldhoven en Cora van Nieuwenhuizen gooiden voortijdig de handdoek in de ring. Een land achterlatend in een eeuwigdurende formatie met een enorm grote druk op hun collega’s in de Trêveszaal.

Lees ook:

Tamara van Ark neemt ontslag

Minister Van Ark (VVD) stapt op vanwege gezondheidsredenen. Ze is niet de enige in het kabinet die kampte met gezondheidsklachten, meldde Trouw op 3 september.

Drie staatssecretarissen geven hun Kamerzetel op

Op 2 september gaven drie staatssecretarissen hun Kamerzetel op na kritisch advies Raad van State.