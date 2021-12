Mark krijgt de kerstgeest niet meer in de fles

Mark lag net lekker op de bank toen de klok één uur sloeg. Voor zijn ogen verscheen een hologram-achtige deepfake met het hoofd van ­Halbe Zijlstra, getooid met een kapsel van hulstblaadjes en maretakken.

“Ik ben de Geest van Omzien naar Voorbije Kerstmis”, zei de Halbe-achtige, en hij toverde Mark een visioen voor van een stoffig landschap vol puin.

“Een beetje knap decor kon er niet af, dit jaar?”, zei Mark.

“Dit wás best een aardig decor”, zei de geest, “tot het bombardement van 3 juni 2015.”

“Daar hebben we over gedebatteerd. Ank is daar zonder kleerscheuren uitgekomen…”

“Deze zeventig burgers niet”, zei de geest en hij toonde Mark beelden van ontplofte ingewanden, losse ledematen, afgerukte kinderhoofdjes.

‘Pleur op!’

Mark kon hier slecht tegen. “Pleur op!”, riep hij, en prompt verdween zowel het visioen als de geest, maar onmiddellijk dook nummertje twee op: een tuinkabouter met het gezicht van Klaas Dijkhoff. De geest hield een voetbalfakkel in de lucht die veel rook verspreidde. “Ik ben de Geest van Huidig Kerstmis”, sprak hij. In de rookwolken verscheen het beeld van een oneindige ruimte vol ziekenhuisbedden met beademingsapparatuur ernaast. De bedden waren gevuld met stikkende of reeds overleden patiënten.

“Achterin is vast nog wel ruimte”, zei Mark, maar de geest leek hem niet te horen en somde een lange lijst namen op van overledenen.

“Je kunt mij niet verantwoordelijk houden voor het ontstaan van die pandemie”, zei Mark. “Alsjeblieft, hou op! Ik kan het niet langer verdragen.”

Poef! − de rook trok weg, de geest verdween.

Een mantelpak met kerstballen en slingers

Nu meldde zich een carnavalsfiguur met de kop van Ankie Broekers-Knol, gekleed in een mantelpak behangen met kerstballen en slingers.

“Jij bent natuurlijk weer die Geest van het Vooruitkijken naar Toekomstig Kerstmis”, zei Mark.

Na elf jaar kende hij het riedeltje wel. Zwijgend projecteerde de geest op de muur het beeld van een optocht van honderden, in een grote cirkel marcherende kinderen.

“Dit zijn de uit huis geplaatsten”, sprak de geest.

“Sodemieter op”, zei Mark, “een van mijn kabinetten, ik weet niet meer precies welk, is vanwege die affaire gevallen, ik heb verantwoordelijkheid genomen.”

‘Er zijn ook heel veel dingen wél goed gegaan!’

“Hoeveel toekomst heb je nodig om dit eindelijk op te lossen?”, vroeg de geest.

Mark gilde: “Er zijn ook heel veel dingen wél goed gegaan!”

De geest verdween, maar Marks woorden bleven echoën in de kamer. Heel veel dingen wél goed gegaan. Heel veel dingen wél goed gegaan. Ja, nu wist hij het wel, maar het hield niet op. Hij drukte zijn handen ­tegen zijn oren maar hoorde zijn eigen woorden alleen maar luider weerklinken: heel veel dingen wél goed gegaan.

“Geest, kan dit stoppen? Geest? Hallo? Is daar iemand? Kan dit alsjeblieft stoppen?”