Marianne Thieme wil én kan het onmogelijke doen

Op een foto die ze deze week deelde via sociale media, zit ze in de tuin, terug van vakantie uit Zuid-Italië, gebogen over een laptop. ‘Net een mooi citaat gevonden van de Amerikaanse filosoof Murray Bookchin’, schrijft ze. ‘If we do not do the impossible, we shall be faced with the unthinkable.’ Het onmogelijke doen.

Voor minder doet de Partij voor de Dieren het niet. De wereld veranderen. De aarde redden. Het is een mooie zomer voor de Partij voor de Dieren, en voor fractievoorzitter Marianne Thieme. De eerste dierenpartij ter wereld is bezig met een internationale doorbraak.

Ook in Nederland is Thieme aan het oogsten. Vlak voor de zomervakantie was er het nieuws over een Europese dierenpartij in oprichting. De eerste stap is gezet; bij de verkiezingen voor het Europese parlement van volgend jaar gaan de verschillende losse partijtjes in Europa samenwerken. In de toekomst komt er één lijst.

Negentien zusterpartijen Thieme reist de wereld rond om een internationale dierenrechtenbeweging van de grond te tillen. Negentien zusterpartijen zijn er al. Thieme wil ze vergaren achter haar ideaal van een beweging “die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt, maar de gehele planeet en ál haar bewoners”. Ze lijkt zo onzichtbaar soms, in Nederland, ondanks vijf Kamerzetels. Marianne Thieme is maar zelden te zien in een Kamerdebat. Het echte werk ligt buiten het Binnenhof, vindt ze. Sowieso gaat de PvdD haar eigen gang in de Tweede Kamer. Ze kiest radicaal voor alleen de eigen thema’s van dierenwelzijn en ecologie. “Wat wij doen is een aanval op de traditionele, instrumentele manier van politiek bedrijven”, zei ze eerder in Trouw. Wat je daar ook van vindt, in de publieke opinie groeit de waardering voor die compromisloze manier van politiek bedrijven. De media hebben deze zomer de Partij voor de Dieren herontdekt. Aandacht was er wel vaker, maar niet eerder zo positief, zo blijkt uit koppen als ‘Het stille succes van de PvdD’, ‘Exportproduct van formaat’ en ‘Wat verklaart het succes van Marianne Thieme?’. Lange artikelen verschijnen er, waaronder een mooie, uitputtende beschouwing in De Groene Amsterdammer over de ideologie van de partij. Ondertussen zit Marianne Thieme in haar tuin en schrijft een nieuw boek. Haar vorige boek, ‘Kanarie in de Kolenmijn’, is bezig met een elfde druk. Daarin opende Thieme de ‘aanval op het volledig vermolmde politieke stelsel’. Let op, van die partij gaan we nog veel horen het komende politieke jaar. Al blijft dat ene jammer. Als Thieme het onmogelijke wil doen, waarom kan dat niet in de Tweede Kamer? Wilma Kieskamp, politiek redacteur, is in de zomerweken een van de vervangers van Stevo Akkerman en Sylvain Ephimenco. In dit dossier vindt u alle columns die zij deze zomer schrijft.

