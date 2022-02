Marc Overmars zat te lang op zijn post

Langer dan zeven jaar op een topfunctie, dat vergroot de kans op moreel onzuiver gedrag, zeggen de Utrechtse wetenschappers Sjors Overman en Meike Bokhorst.

De bij Ajax vertrokken technisch directeur Marc Overmars zat ruim tien jaar in zijn functie voordat de tekenen van bestuurlijk verval zichtbaar werden. De technisch directeur genoot aanzien in binnen- en buitenland door spraakmakende prestaties van Ajax, maar viel van zijn voetstuk door zijn grensoverschrijdende gedrag. Deze zaak past in een patroon van bestuurders die lang op hun plek zitten, eerst goed functioneerden, maar uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor misstanden.

Wij onderzochten een groot aantal misstanden met lang zittende bestuurders als onderdeel van het probleem. We troffen hetzelfde patroon aan in de semipublieke sector: denk aan het Slotervaartziekenhuis, de Vestia-affaire en onderwijsgroep Amarantis. In al deze gevallen zat de bestuurder jarenlang op die positie, ging het ogenschijnlijk goed, maar na verloop van tijd ontstonden crises door bestuurlijk verval.

Bestuurlijk verval beperkt zich niet tot moreel grensoverschrijdend gedrag. We zagen bij lang zittende bestuurders gevallen die varieerden van zelfverrijking tot onverantwoorde risico’s die organisaties aan de rand van faillissementen brachten. In vrijwel al deze gevallen was de tegenmacht te zwak georganiseerd en werden signalen te lang genegeerd. En in alle gevallen was de schade voor de organisatie groot.

Tegenmacht

Vaak verdwijnt de tegenmacht juist bij lang zittende bestuurders. Doordat ervaren commissarissen vertrekken, de bestuurder de omgeving beter weet te bespelen of doordat prestaties aanleiding geven voor (te groot) vertrouwen. Het voetbalsucces van Ajax heeft de positie van de technisch directeur stevig geworteld. Hij werd onlangs zelfs herbenoemd tot 2026, mede vanwege zijn reputatie. Die lange diensttijd en het aura van onmisbaarheid voor succes maken het extra lastig voor medewerkers om zich tegen de gevestigde naam uit te spreken.

Hoe kan bestuurlijk verval dan worden voorkomen? We zien vier belangrijke lessen. Een lange zittingsduur vergroot het risico op bestuurlijk verval. Zeven jaar geldt vaak als richtlijn voor bestuurlijke houdbaarheid. In de eerste jaren werkt iemand zich in, na drie tot vijf jaar functioneren de meesten optimaal en daarna kan de herfst aanbreken. Bedrijven en voetbalclubs moeten daarom terughoudend zijn om iemand langer dan zeven jaar op dezelfde plek te benoemen.

Letten op signalen van bestuurlijk verval

Tegenmacht moet bovendien meegroeien met bestuurskracht. ­Raden van commissarissen moeten letten op signalen van bestuurlijk verval. Het is de taak van deze interne toezichthouders als werkgever op te treden en periodiek het functioneren van de bestuurder tegen het licht te houden. Bij beginnende bestuurders kunnen commissarissen de netwerk- en adviesrol sterker aanzetten. Juist bij langer zittende bestuurders worden de toezichts- en werkgeverstaak belangrijker. Te vaak, en kennelijk ook in het geval van Overmars, zien we nog het omgekeerde gebeuren en geven goede prestaties aanleiding tot te groot vertrouwen.

De derde les: tegenmacht vanaf de werkvloer is essentieel. Veel misstanden komen aan het licht doordat (ex-)werknemers al dan niet via de media een probleem aan de kaak stellen, zo ook bij Ajax. De Raad van commissarissen moet regelmatig met werknemers spreken en openstaan voor klachten. Zo wordt voorkomen dat medewerkers zich genoodzaakt voelen publiekelijk hun beklag te doen. Het interne toezicht moet niet alleen vertrouwen op de rapportage van de bestuurder zelf.

En tenslotte: toezicht van buitenaf is onmisbaar. Externe partijen, zoals in dit geval voetbalbond KNVB, het centrum Veilige Sport of het Instituut Sportrechtspraak, moeten voldoende bevoegdheden hebben om toezicht te houden op het bestuur van de voetbalclubs. Zij kunnen het interne toezicht ondersteunen en ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Toezichthouders van buitenaf hebben overzicht over alle clubs en kunnen daardoor eerder patronen herkennen.

