De schuld van briefschrijfster Gertine Henstra-Schmitz die zich er gisteren in Trouw over verbaasde dat het leeftijdverschil tussen Emmanuel (39) en Brigitte (64) Macron zo expliciet wordt vermeld: ‘Bij Trump wordt niet vermeld dat hij 24 jaar ouder is dan zijn vrouw’. Mijn antwoord: omdat in het tweede geval het relatief normaal is en in het eerste niet.

Laten we eerst de cijfers uit september vorig jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek bestuderen. Deze gaan over het aantal gesloten huwelijken in Nederland (jaar 2015). In 44.840 gevallen was de man ouder dan de vrouw terwijl andersom men niet verder dan 11.730 gevallen kwam. Maar de verhouding van 1 op 4 voor alle categorieën samen wordt 1 op 14 als we alleen degenen nemen die met een partner trouwden die 20 jaar of meer jonger was. Mannen trouwden in 912 gevallen een vrouw die minstens 20 jaar jonger was. Vrouwen lukte het niet meer dan 66 keer om een jonkie van minstens 20 jaar minder in hun huwelijksboot te duwen.

Mannen en vrouwen zijn in onze samenleving misschien gelijk maar mannen blijven toch iets meer gelijk dan vrouwen

Nu hoor ik al de woedende tegenstemmen uit de egalitaire kampen van de feministische dwangbuizen: dit zijn nietszeggende cijfers! Aangeleerde gewoontes die de wil van mannen om vrouwen te domineren, ook door hun leeftijd, alleen maar onderstrepen. En bij de vijfde of zesde Golf zal de Macron-norm verplicht worden geïntroduceerd! Nou, het is ingewikkelder en heeft meer met biologie en dus natuur te maken dan met maatschappelijke usances. Het begon heel wat jaren geleden toen we nog van top tot teen met haar waren bedekt en net rechtop konden lopen. In de tijd dat het heel normaal was dat de man zijn Lucy bij heur haar greep en zijn grot introk. Toen hij merkte dat Lucy wegens geavanceerde leeftijd geen kind meer kon krijgen terwijl hijzelf zijn hele leven vruchtbaar bleef, ging hij op zoek naar een nieuw exemplaar. Het liefst een veel jongere Lucy met smalle taille, brede heupen en genereuze boezem die de karakteristieken zijn van vruchtbaarheid.

Biologische normaliteit Anders dan de gewoonte om je Dulcinea met geweld je grot in te trekken, zijn biologische wetten voor mannen moeilijk af te leren, zeker wanneer ze niet onaangenaam zijn. Mannen en vrouwen zijn in onze samenleving misschien gelijk maar mannen blijven toch iets meer gelijk dan vrouwen. In die zin valt het huwelijk van Donald Trump en Melania binnen de biologische normaliteit en dat van de Macrons niet. Nu zal het Emmanuel een rotzorg zijn dat hij met Brigitte geen kinderen kon krijgen: hij heeft nu toch de handen vol aan de zeven kleinkinderen uit het eerste huwelijk van zijn 24 jaar oudere vrouw. Overigens trek ik me zelf weinig aan van die biologische wetten en huwde ik de huidige mevrouw Ephi die bijna vijf jaar ouder is dan ik.

