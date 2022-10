Manipulatie van de olieprijs is een zoveelste wapen in de Russische strijd om Oekraïne

De oorlog om Oekraïne wordt niet alleen in het land zelf uitgevochten, maar ook op andere terreinen ver erbuiten. Eén van die terreinen is de energie-economie. Rusland heeft zoals bekend de gaskraan voor Europa grotendeels dichtgedraaid, waardoor consumenten en bedrijven geconfronteerd worden met extreem hoge energieprijzen. Dat doet vrijwel iedereen pijn, maar vooral mensen met lagere inkomens in slecht geïsoleerde huizen. Regeringen springen bij, maar kunnen hoogstens de stijgingen dempen maar zeker niet tenietdoen.

In deze economische oorlog is een nieuwe stap gezet op wereldschaal. De organisatie voor olieproducerende landen, Opec, besloot samen met Rusland om de olieproductie vanaf begin volgende maand met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Door het aanbod te verminderen hopen de aangesloten olieproducerende landen de olieprijs te verhogen. Terwijl de Europese consument al zucht onder hoge energieprijzen is niet uitgesloten dat de prijs van olie zal toenemen tot ongeveer 100 dollar per vat, of zelfs meer. Dit terwijl de prijs voor brandstof aan de pomp juist weer iets was gedaald.

Voor Rusland is het draaien aan de olie- en gaskraan een van de wapens in de geopolitieke strijd om Oekraïne. Het land begon ermee na het afkondigen van sancties door de EU, de Verenigde Staten en andere landen. Het inkrimpen van de olieproductie is een nieuwe stap, ofschoon Opec zelf zegt dat er geen relatie is met de oorlog om Oekraïne. De organisatie verwacht namelijk een afnemende groei van de wereldeconomie, of zelfs krimp. Dan is er minder vraag naar olie.

Afnemende invloed van de Verenigde Staten

Toch speelt er meer. De Amerikaanse president Biden bezocht in juli kroonprins Bin Salman van Saudi-Arabië met het verzoek de olieproductie niet te verminderen en daarmee de olieprijs niet te laten oplopen. Het tekent de afnemende macht en invloed van de Verenigde Staten dat Bin Salman er geen gehoor aan heeft gegeven.

Het verlagen van de olieproductie lijkt een van de manieren waarop Rusland kan reageren op het prijsplafond dat de EU voor Russisch gas wil instellen, daarbij gesteund door de Verenigde Staten. Ook hier is het de vraag of dit gaat lukken. Grootverbruikers China en India hebben op grote schaal Russische olie gekocht tegen grote kortingen en willen dat blijven doen om hun eigen economieën te beschermen.

Het is opnieuw een signaal dat de wereldwijde machtsverhoudingen verschuiven richting Azië. Het tekent ook de situatie dat Rusland ondanks de zware sancties en de bijna gestopte gaslevering aan Europese landen, ruimte blijft houden om veel geld te verdienen aan olie- en gasexport om daarmee de oorlog te kunnen financieren en landen die Oekraïne steunen af te knijpen.