Man of vrouw? Vraag dat alleen als het ertoe doet

Die vraag is weer actueel nu de rechtbank in Roermond vorige week een vijftiger in het gelijk stelde die zichzelf ziet als ‘hij’ noch ‘zij’. Bij deze persoon was de onduidelijkheid ontstaan omdat bij geboorte het geslacht niet was vast te stellen. Dat is weliswaar een kleine groep mensen, maar de suggestie van de rechtbank om een ‘derde hokje’ te maken, slaat toch een flinke eerste deuk in de bestaande categorieën ‘man’ en ‘vrouw’. Er gaan al stemmen op om de hokjes maar helemaal af te schaffen.

Dat de tijdgeest hier zijn werk doet, blijkt ook uit het feit dat de constitutioneel rechter in Duitsland al eerder aandrong op invoering van een derde hokje. Gisteren was in deze krant te lezen hoe de discussie daar al een stap verder gaat: in Duitsland gaan steeds meer stemmen op om de taal ‘gendervrij’ te maken. Niet alleen woorden als ‘Vaterland’ zouden de prullenbak in moeten, ook in bijvoorbeeld elke beroepsaanduiding zou de sekse-aanduiding vervangen moeten worden door de ­asterisk, al omgedoopt tot het ‘gendersterretje’.

Als de politie zoekt wie een misdaad beging, is het handig als men het aantal verdachten kan halveren

Hokjes Lelijk en overbodig, oordelen tegenstanders. En het is inderdaad niet nodig om op het taalfront als overheid dit soort dingen af te dwingen. Hetzelfde geldt voor de suggestie in beide landen om alle hokjes dan maar helemaal af te schaffen. Dat is bovendien onhandig. Het zou toch immers potsierlijk zijn om bijvoorbeeld voor een screening voor baarmoederhalskanker ook mannen massaal uit te nodigen. Uit dit voorbeeld blijkt wel wat de essentie is van handhaving van de huidige hokjes. Het is beter daar enkel naar te vragen of te verwijzen als het relevant is, als het ertoe doet. De spoorwegen hebben andere bedrijven al laten zien hoe dit kan, door sinds kort mensen aan te spreken als ‘reiziger’. Dat laat ook zien dat de samenleving zichzelf ontwikkelt en dat dit niet direct een onderwerp hoeft te zijn van revolutionaire wetgeving. Ook de overheid moet zich inhouden op dit punt, hoewel in sommige delen van de administratie altijd beide hokjes aanwezig zullen moeten blijven. Het is toch handiger dat, wanneer de politie een verdachte van een misdrijf zoekt, men met de sekse-aanduiding het aantal verdachten alvast kan halveren. Als iemand met overtuigende argumenten protesteert tegen zijn of haar hokje, kan dat wellicht aangetekend worden – een derde hokje zou de zaak alleen maar vertroebelen. Maar doorgaan met de alomtegenwoordige hokjes ‘omdat we het nu eenmaal zo gewend zijn’, is niet meer houdbaar. Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.