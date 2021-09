Mag uw werkgever weten of u al dan niet gevaccineerd bent?

De griepprik was privé. Werkgevers willen wel weten of er een covidprik gezet is.

Nooit hoefde een medewerker aan het bedrijf te laten weten of-ie een griepprik had gehad. Ook niet in de winter van 2017-2018, toen Nederland een hevige griepgolf kende en de ic’s vol lagen met grieppatiënten.

Met de covidprik ligt dat anders. Daar zijn enkele bedrijven begonnen met een vorm van beleid, gericht op het weren van ongevaccineerd personeel van de werkvloer. Leaseplan, een internationaal bedrijf met 1000 medewerkers in Nederland, verplicht ongevaccineerd personeel om thuis te werken. In de ouderenzorg willen werkgevers weten wie van het personeel wel en wie geen prik heeft gehad.

Controle op die prik is er alleen niet. In Nederland is de privacywet zo streng dat werkgevers niet naar vaccinaties van werknemers mogen vragen. Het wordt dus aan de eigen beleefdheid overgelaten. Uitzondering tot nu toe is de kinderopvang. Daar mag al langer gevraagd worden naar inentingen bij kinderen.

Controlemogelijkheid

In Frankrijk is die controlemogelijkheid er wel. Daar is vaccinatie voor zorgpersoneel verplicht, en bij wet geregeld. In Griekenland mogen bedrijven ongevaccineerde medewerkers verplichten zich te laten testen, op eigen kosten. Een unicum in Europa.

Het klinkt simpel: prikken is privé. Bij de griepprik werkte dat altijd prima. Bij familiefeestjes of theaterbezoek vroeg niemand ernaar. Niemand werd buitengesloten omdat hij geen prik had. Een duidelijk verschil met covid.

Melden dat er twee prikken gezet zijn, dat is makkelijk. Maar wie niet gevaccineerd is, wordt meestal gevraagd om een uitleg. En wie als antwoord geeft dat niemand daar iets mee te maken heeft, wekt bijna de suggestie dat het antwoord ‘nee’ is. Maar kunnen we prikken nog wel een privézaak noemen? Voor veiligheid en gezondheid zijn we als bevolking deels afhankelijk van elkaar.

Tweedeling

Het testbeleid leidt ertoe dat er toch een tweedeling dichterbij komt tussen wie zich met prikken beschermd heeft tegen covid en wie niet.

Het testen en de check-app houden ook de vaccinatieplicht op afstand. Maar ze brengen wel een vorm van ongewenste transparantie in de verhoudingen op de werkvloer. Als de werkgever niet mag vragen of het personeel geprikt is, maar ongevaccineerden wel mag verplichten om thuis te blijven werken, dan is al snel duidelijk wie bij welke groep hoort. Enerzijds dient dat de veiligheid, of in ieder geval het gevoel van veiligheid op kantoor. Maar anderzijds krijgen ongevaccineerden bijna het etiket van besmette personen die je op afstand moet houden. Nu het erop lijkt dat covid blijft, is het de vraag of dit dan voortaan het beleid moet zijn. Komt het bij sollicitatiegesprekken dan aan de orde?

Vandaar mijn vraag: mag uw werkgever weten of u al dan niet gevaccineerd bent?

Reageren? Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag