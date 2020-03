Mag je nou wel of niet andermans gesprekken onderbreken?

Beste Beatrijs,

Van jongs af aan heb ik geleerd dat het niet netjes is om in te breken in een gesprek. In mijn omgeving gebeurt dat vaak wel: bij gesprekskringen, op het werk, op recepties. Onder welke omstandigheden mag je andermans gesprekken ­onderbreken?

Ertussen komen

Beste Ertussen komen,

In de meeste sociale (gezelligheids)situaties is het prima om in te breken in een gesprek. Met een groepje vrienden rond de tafel of op een feestje. Op borrels en recepties. Bij de koffieautomaat of in de kantine op het werk. Dit zijn informele uitwisselingen met een open karakter, waar een nieuwkomer bij kan komen staan die gewoon meedoet. Bij recepties is het vaak goed om in te breken, omdat die ook een netwerkfunctie hebben en het de bedoeling is om nieuwe mensen te leren kennen. Iemand ziet dan iemand die hij kent, zegt hallo, noemt eventueel zijn naam voor de mensen die hij niet kent en sluit zich aan bij het gesprek.

De enige situatie op feestjes of recepties waarin het onverstandig is om in te breken is als twee mensen overduidelijk een persoonlijk (intiemer) gesprek aan het voeren zijn – in een hoekje staan, een beetje afgewend van de rest. Dergelijke onderonsjes kunnen beter met rust worden gelaten. Ook is het niet goed om onuitgenodigd aan te schuiven bij bekenden die een privéafspraak hebben in een horecagelegenheid. Het devies is dan groeten en onmiddellijk doorlopen. Als mensen op het werk een zakelijk, taakgericht gesprek voeren, is het ook beter om dit niet te onderbreken, maar even af te wachten tot ze klaar zijn.