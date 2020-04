Mag ik mijn kinderen tijdens de coronacrisis laten spelen in de kijktuin?

Beste Beatrijs,

Ik woon in een kleinschalige portiekflat met tuin. Ik laat mijn kinderen in deze tijd met weinig alternatieven spelen op het grasveld in de tuin. Ik zie erop toe dat er geen schade ontstaat aan tuin of grasveld. Twee senior buurvrouwen in de flat storen zich hieraan en beroepen zich op het reglement van de Vereniging van Eigenaren, waarin inderdaad staat vermeld dat de tuin en het grasveld niet bestemd zijn voor spel, maar alleen voor het oog. Zij kwamen ons dit ten overstaan van de kinderen op hoge toon melden. De kinderen zijn hierdoor afgeschrikt en willen ook niet meer buitenspelen. Ik vind het schandalig om hierover te zeuren, in de huidige omstandigheden waarin kinderen een hoop wordt ontzegd juist om de kwetsbare ouderen te beschermen. Wat vindt u? Moet ik mij schikken naar het reglement of mag ik deze buurvrouwen aanspreken op enige compassie?

Niet in de tuin

Beste Niet in de tuin,

Probeer een rustig gesprek met de buurvrouwen te voeren (voor zover zij u te woord willen staan) en vraag hun waarom zij dit zo zwaar opnemen. Is het uit angst voor besmetting? Of zijn ze bang dat de tuin zelf gevandaliseerd wordt? Beide angsten lijken tamelijk ongegrond. Het is wel begrijpelijk dat u uw kinderen af en toe laat buitenspelen. Officieel mag dat ook. Het is heel zwaar om voortdurend opgesloten te zijn. Wat u ook kunt doen is deze kwestie opnemen met de VvE en vragen of er een uitzondering op het reglement gemaakt kan worden voor deze bijzondere omstandigheden. Als het bestuur toestemming geeft, zijn de kinderen niet meer in overtreding en kunnen ze met nieuwe regels (bijvoorbeeld maximaal drie kinderen tegelijk, twee keer per dag een half uur, met ouderlijk toezicht) toch af en toe in de buitenlucht zijn.