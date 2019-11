Mag ik mijn collega vragen geen laptop mee te brengen naar de vergadering?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een van mijn collega’s heeft de gewoonte om tijdens vergaderingen zijn laptop mee te nemen en deze opengeklapt voor zich neer te zetten. Vervolgens neemt hij nauwelijks deel aan het gesprek. Als ik naar zijn mening over een agendapunt vraag, geeft hij die wel maar uit zichzelf doet hij niet mee. Eigenlijk wil ik vragen of hij de laptop voortaan niet wil meenemen naar vergaderingen met onze kleine groep van vier collega’s. Is dit te betuttelend? Hoe kan ik dit aanpakken zonder dat hij zich aangevallen voelt?

Liever zonder laptop

Beste Liever zonder laptop,

Ja, daar kunt u best wat van zeggen. Als u leidinggevende bent, is het helemaal makkelijk, maar ook als gewone collega kunt u prima voorstellen: ‘Zullen we afspreken om deze vergaderingen voortaan zonder beeldschermen te houden? Dan wordt er niemand afgeleid en zijn we des te sneller klaar.’ Als u spreekt over ‘schermen’, verbant u niet alleen de laptop, maar meteen ook de smartphone, waar hij anders mogelijk heen vlucht. Door het te hebben over ‘we’, houdt u het algemeen (u spreekt het hele gezelschap tegelijk aan) en zal die ene collega zich niet aangevallen voelen.