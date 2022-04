Mag een Congreslid dat de bestormers van het Capitool aanspoorde nog wel meedoen met de verkiezingen?

Als de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 een opstand tegen de regering was, maakt dat Donald Trump en een aantal Republikeinse leden van het Congres tot opstandelingen? En eist de Grondwet dan niet hun verwijdering uit de politiek?

De Republikeinse afgevaardigde Marjorie Taylor Greene werd vrijdag drie uur lang met die vraag geconfronteerd, voor een rechtbank in haar staat Georgia. Ze wil in november herkozen worden in haar district, maar volgens een politieke actiegroep Free Speech for People, mag dat helemaal niet. De Grondwet zegt het duidelijk in het 14e amendement: “Niemand zal senator of afgevaardigde in het Congres zijn, of lid van het kiescollege voor president en vice-president, of welk burgerlijk of militair ambt in de Verenigde Staten, die eerder een eed aflegde (...) om de Grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen, en zich inliet met opstand of rebellie daartegen.”

Burgeroorlog

Dat amendement kwam in de Grondwet na de Burgeroorlog die van 1861 tot 1865 woedde tussen zuidelijke en noordelijke staten over de slavernij. Maar opstand is opstand, en actiegroep Free Speech for People vindt het een duidelijke zaak: Taylor Greene was een van de drijvende krachten achter de bestorming van het Capitool en achter de juridische pogingen van Donald Trump om president te blijven; ze was op dat moment verkozen en beëdigd lid van het Congres. Dus valt voor haar de bijl van het 14e amendement en mag ze niet meedoen met de komende verkiezingen.

Dat argument heeft de groep al eerder in stelling gebracht tegen de Republikeinse afgevaardigden Paul Gosar en Andy Biggs in Arizona en Madison Cawthorn in North Carolina. In die staten maakten rechters er korte metten mee, ze vonden het beroep op de Grondwet niet van toepassing. Maar in Atlanta dacht rechter Amy Totenberg er anders over: de zaak tegen Taylor Greene was op het eerste gezicht geen onzin, besliste ze. Greene moest zich daarom tijdens een getuigenverhoor verantwoorden voor haar activiteiten rond die bestorming.

Voor het eerst een verklaring onder ede

Daarmee kreeg Free Speech for People gedaan, wat tot nu toe de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool onderzoekt nog niet is gelukt: een verklaring onder ede van een congreslid over wat er allemaal werd besproken en bekokstoofd voor en op 6 januari 2021.

Schokkende onthullingen leverde dat niet direct op. Want Greene gaf voor maar vage herinneringen te hebben aan die periode. Volgens anderen zou ze Trump hebben aangeraden de staat van beleg uit te roepen om te voorkomen dat hij de macht zou moeten overdragen aan Joe Biden. Maar of ze dat gedaan heeft, weet ze nu niet meer, zei ze tijdens het verhoor.

En dat ze al in 2019 een video online zette waarin ze haar kijkers opriep ‘het Capitool te overstromen’ en indien nodig geweld te gebruiken om de federale overheid tot luisteren te dwingen, dat kon ze zich ook niet meer herinneren.

Op andere punten beriep ze zich op een gebrek aan kennis. Ze had bijvoorbeeld in de aanloop naar de demonstratie op 6 januari, die aan de bestorming voorafging, verwezen naar het jaar 1776, het jaar dat de Amerikaanse koloniën in opstand kwamen tegen de Britse overheersing. Onder extreem-rechtse groepen is dat een codewoord voor geweld, maar Greene zei dat ze daar geen idee van had.

Ze kreeg morele steun in de rechtszaal van enkele Republikeinse collega’s in het Huis van Afgevaardigden. En Donald Trump hekelde in een verklaring de gouverneur van Georgia, Brian Kemp, en de minister van binnenlandse zaken van de staat, Brad Raffensperger, dat ze het zover hadden laten komen. “Er gebeurt hier iets vreselijks met een heel populaire Republikein.” In 2021 hadden deze twee Republikeinse bestuurders Trump de voet dwars gezet bij zijn pogingen de presidentsverkiezingsuitslag in hun staat alsnog in zijn voordeel uit te laten vallen.

Het is Raffensperger die, als hoofduitvoerder van de verkiezingen in Georgia, uiteindelijk moet beslissen of Taylor Greene op de stembiljetten mag komen. Vermoedelijk zal hij haar toelaten, maar mogelijk wordt dat dan weer aangevochten bij de rechter.

Socialist uit het Huis

Dat Free Speech for People uiteindelijk wint, valt te betwijfelen. Er is onder juristen veel onenigheid over de vraag of je het 14e amendement ook na de Burgeroorlog zomaar kunt toepassen. Het is sindsdien maar één keer gebruikt, in 1919, om een socialist uit het Huis van Afgevaardigden te houden. En toen nam het Huis zelf die beslissing, niet een rechter.

De bestorming van het Capitool op 6 januari is ook niet echt in ernst te vergelijken met de afscheiding van een verzameling Amerikaanse staten, gevolgd door een burgeroorlog. Maar het is ook geen gebeurtenis om zomaar te vergeten. Wanneer binnenkort de onderzoekscommissie met zijn eerste rapportage komt, zullen vermoedelijk heel wat van die gaten in het geheugen van Taylor Greene worden opgevuld.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.